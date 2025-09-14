Add DNA as a Preferred Source
Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय

Facial Hair Removal At Home: अगर आपके चेहरे पर भी अनचाहे बाल बहुत ज्यादा नजर आते हैं, तो आपको अब पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हम आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनमें से कोई भी 1 अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको सिर्फ 15 मिनट में रिजल्ट दिख जाएगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 14, 2025, 04:53 PM IST

Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय
Facial Hair Treatment At Home: लगभग सभी महिलाओं को लंबे और घने बाल बेहद पसंद होते हैं, लेकिन यही बाल जब चेहरे पर निकलने लगे, तो यह खूबसूरती को कम कर देते हैं. जाहिर सी बात है हर महिला खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अपनी स्किन बिल्कुल क्लीन देखना चाहती हैं. वे बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उनके चेहरे पर दाग-धब्बे या एक भी अनचाहे बाल नजर आए. कई वीमेन तो फेशियल हेयर को हटाने के लिए पार्लर जाती हैं, जिसमें सिर्फ खर्च ही नहीं, बल्कि काफी दर्द भी सहना पड़ता है. वहीं, कुछ महिलाएं इसे आसान बनाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद चेहरे पर टाइट हेयर निकलने लगते हैं. ऐसे में, अगर आप भी चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं, तो चलिए हम आपको यहां 3 घरेलू उपाय बताते हैं, जिनसे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. 

हल्दी और चीनी का पेस्ट

एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी और एक चम्मच हल्दी डालें. इसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब, इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे स्क्रब करें. इसके बाद, सादे पानी से अपने चेहरे को धो लें. 

नींबू का रस और शहद 

आपको सबसे पहले एक कटोरी में दो चम्मच शहद लेना है और इसमें दो चम्मच नींबू का रस मिला लें। फिर, इसे मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और ड्राई होने तक इंतजार करें. इसके बाद, अपने हेयर ग्रोथ के विपरीत दिशा में गीले तौलिए से पेस्ट को रिमूव करें. इस दौरान ध्यान रखें कि तौलिए को ज्यादा जोर से न रगड़ें. आखिर में, चेहरे को साफ पानी से धो लें. 

नींबू और दालचीनी पाउडर का मिश्रण

एक कटोरी में एक चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इसके बाद, पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट के बाद इसे साफ पानी से धो लें. आपको इसके बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. 

