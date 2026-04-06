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फेस शेविंग से मोटे और सख्त हो जाते हैं बाल? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया Facial Shaving का बेस्ट तरीका 

Women Facial Shaving: फेस शेविंग को लेकर महिलाओं के बीच अक्सर कई बातें सामने आती रहती है, किसी का कहना है कि इससे बाल मोटे और सख्त हो जाते हैं, तो कोई इसे स्किन के लिए नुकसानदायक मानता है. आइए जानें इसमें कितनी सच्चाई है.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 09:03 PM IST

फेस शेविंग से मोटे और सख्त हो जाते हैं बाल? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया Facial Shaving का बेस्ट तरीका 

Women Facial Shaving (AI Image)

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Women Facial Shaving: फेस शेविंग को लेकर महिलाओं के बीच अक्सर कई बातें सामने आती रहती है, किसी का कहना है कि इससे बाल मोटे और सख्त हो जाते हैं, तो कोई इसे स्किन के लिए नुकसानदायक मानता है. इसी डर के कारण आमतौर पर महिलाएं फेस शेव करने से कतराती हैं या चेहरे पर वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराती हैं, इसका दर्द सहती हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि फेस शेविंग का सही तरीका क्या है और इससे जुड़े मिथकों में कितनी सच्चाई है. इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट Dr (Major) Gurveen Waraich, आइए जानें.. 

क्या है एक्सपर्ट की राय?

Dr Gurveen Waraich के मुताबिक, ऐसा नहीं है, चेहरे के बाल शेव करने से न ही वे मोटे होते हैं, न ही उनका रंग बदलता है और न ही उनकी संख्या बढ़ती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, बालों की बनावट और विकास हमारे शरीर के हार्मोन्स और जेनेटिक्स पर निर्भर करते हैं, न कि इस पर कि हम उन्हें काट कैसे रहे हैं.  आमतौर पर शेव करने पर रेजर बालों को त्वचा की सतह से तिरछा काटता है और फिर वही बाल दोबारा उगना शुरू होते हैं. इस कंडीशन में उनका सिरा ब्लंट महसूस होता है और छूने पर वे थोड़े सख्त महसूस हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: घर पर बनाएं ‘चारकोल स्किन पॉलिशिंग स्क्रब’, 5 मिनट में मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो

एक बार जब पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं, तो वे पहले की तरह ही नरम हो जाते हैं. बता दें कि शेविंग बाल की जड़ पर कोई असर नहीं डालती, इसलिए बाल के प्राकृतिक विकास में कोई बदलाव नहीं आता है.  

क्या है शेविंग का बेस्ट तरीका?

सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि कभी भी सीधे सूखी त्वचा पर रेजर कभी न चलाएं, पहले चेहरे को एक माइल्ड क्लींजर से धो लें ताकि धूल और तेल साफ हो जाए. इसके बाद शेविंग को स्मूद बनाने के लिए चेहरे पर एलोवेरा जेल, फेशियल ऑयल या कोई हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे रेजर आसानी से फिसलेगा और कट लगने या जलन का खतरा कम होगा, ध्यान रहे कभी भी ड्राई शेव न करें. 

साधारण बॉडी रेजर के बजाय फेस शेविंग के लिए बनाए गए सिंगल ब्लेड रेजर का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इनका ब्लेड छोटा और महीन होता है, जो चेहरे के नाजुक हिस्सों के लिए सुरक्षित है. शेविंग करने के लिए अपनी त्वचा को एक हाथ से ऊपर की ओर खींचकर टाइट करें और रेजर को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ें और छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लें और हमेशा बालों के उगने की दिशा में ही रेजर चलाएं.

शेविंग के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं, फिर एक अच्छा मॉइश्चराइजर लगाएं और किसी भी तरह के AHA या BHA का इस्तेमाल करने से बचें. इसके अलावा धूप में निकलने से पहले सन स्क्रीन जरूर लगाएं और अगर आपके चेहरे पर एक्टिव एक्ने या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो शेविंग करने से बचें. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है. 

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