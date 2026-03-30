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Swiming Lovers Alert: गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

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Swiming Lovers Alert: गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

इस गर्मी में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां न केवल आंखों में दर्द और इन्फेक्शन का कारण बन सकती हैं, बल्कि आपकी नज़र को भी कमज़ोर कर सकती हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 30, 2026, 01:20 PM IST

Swiming Lovers Alert: गर्मी में स्वीमिंग पूल में उतरने से पहले सावधान! ये 12 गलतियां आंखों को कर सकती हैं डैमेज

These 12 Mistakes in the Pool Can Damage Your Eyes.Photo Credit: AI
 

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गर्मी शुरू होते ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. ठंडक और मस्ती के बीच अक्सर हम आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पूल का पानी आपकी आंखों के लिए उतना सुरक्षित नहीं होता जितना हम समझते हैं. भले ही पूल का पानी साफ हो लेकिन ये आपकी आखों को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. तो अगर स्वीमिंग पूल में नहाने की तैयारी कर रहे तो पहले अपनी आंखों की केयर से जुड़ी ये खबर जरूर पढ़ लें.

पूल का पानी आंखों को क्यों पहुंचाता है नुकसान?

स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. ये तत्व कीटाणुओं को खत्म जरूर करते हैं, लेकिन आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा परत को कमजोर कर सकते हैं. इससे आंखों में सूखापन, जलन और कभी-कभी धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो सकती है. अगर पानी का पीएच संतुलन ठीक न हो, तो कॉर्निया में जलन और बढ़ सकती है.

 भीड़भाड़ वाले पूल में संक्रमण का खतरा ज्यादा

विशेषज्ञों के मुताबिक, भीड़भाड़ वाले स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में संक्रमण का जोखिम अधिक होता है.नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ.कुणाल सिंह बताते हैं कि अगर पानी की सफाई ठीक से न हो, तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस पनप सकते हैं. डॉ. कुणाल के अनुसार, ये सूक्ष्म जीव आंख की बाहरी परत (कंजंक्टिवा) में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे लालिमा, खुजली और पानी आने जैसे लक्षण दिखते हैं.

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अधिक जोखिम में होते हैं:

  1. जिनकी आंखें संवेदनशील हैं
  2.  जिन्हें पहले से एलर्जी या ड्राई आई की समस्या है
  3.  बच्चे और बुजुर्ग
  4.  कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोग

इन लोगों में संक्रमण जल्दी फैल सकता है और समस्या गंभीर हो सकती है.

 कॉन्टैक्ट लेंस के साथ स्विमिंग करना क्यों खतरनाक?

तैराकी के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस पहनना जोखिम बढ़ा सकता है. पानी में मौजूद बैक्टीरिया या अमीबा लेंस पर चिपक जाते हैं और आंखों में फंस जाते हैं. इससे कंजंक्टिवाइटिस या कॉर्नियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्विमिंग से पहले लेंस निकाल लें या वाटरप्रूफ गॉगल्स का इस्तेमाल करें.

 स्विमिंग के दौरान की जाने वाली आम गलतियां

कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां आंखों को नुकसान पहुंचा देती हैं:

  1. बिना स्विमिंग गॉगल्स के पानी में उतरना
  2.  आंखों को बार-बार रगड़ना
  3.  स्विमिंग के बाद साफ पानी से आंखें न धोना
  4.  लंबे समय तक पूल में रहना

इन आदतों से आंखों की संवेदनशील परत प्रभावित हो सकती है 

स्विमिंग गर्मियों में राहत और मनोरंजन का अच्छा तरीका है, लेकिन आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सही सावधानी-जैसे गॉगल्स पहनना, साफ पानी से आंख धोना और लेंस हटाना होगा ताकी आप संक्रमण से बच सकें. याद रखें, थोड़ी सी सतर्कता आपकी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है.

डिस्क्लेमर (Disclaimer)-  यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है, यह किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है. किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए. 

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