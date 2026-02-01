FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Eye Care Tips: आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 का ये नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग हैं और इनकी देखभाल न करने से भविष्य में गंभीर समस्याएं जैसे कमजोर दृष्टि या अन्य नेत्र रोग हो सकते हैं. नियमित रूप से ये आसान एक्सरसाइज अपनाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है.

नितिन शर्मा

Updated : Feb 01, 2026, 03:09 PM IST

Eye Care Tips: आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 का ये नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे
आज के डिजिटल युग में ज्यादातर लोग अपने दिन का सबसे ज्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन को देखजे हएु निकालते हैं, लेकिन यह आपकी आंखों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे ड्राई आईज, सिरदर्द, धुंधला दिखना और आंखों में जलन जैसी समस्याएं होने लगती है. ऐसे में कुछ आसान तरीके अपनाकर आप अपने काम के साथ ही आंखों को भी सेहतमंद रख सकते हैं. 

आंखों का सबसे कोमल अंग है आंख

आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग हैं और इनकी देखभाल न करने से भविष्य में गंभीर समस्याएं जैसे कमजोर दृष्टि या अन्य नेत्र रोग हो सकते हैं. नियमित रूप से ये आसान एक्सरसाइज अपनाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है.इसके लिए आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइज करनी होगी. आइए जानते हैं...

अपना लें 20-20-20 का नियम

इस नियम के अनुसार, हर 20 मिनट में काम से ब्रेक लें, अपनी नजर को स्क्रीन से हटाकर 20 फीट (लगभग 6 मीटर) की दूरी पर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें. यह छोटा-सा अभ्यास आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है, फोकस बदलने से आंखों पर तनाव कम होता है और आंखों की थकान दूर होती है.

घंटों स्क्रीन देखने वालों के लिए है बेहतर

एक्सपर्ट का कहना है कि यह नियम स्क्रीन पर काम करने वाले छात्रों, ऑफिस कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है. इसके अलावा, मंत्रालय ने आंखों की देखभाल के लिए कुछ अन्य सरल उपाय भी सुझाए हैं. इनमें रोजाना सुबह-शाम 2-3 मिनट पॉमिंग करें, इसके लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और बंद आंखों पर रखें. इससे आंखों को गहरा आराम मिलता है.
त्राटक करें, जैसे मोमबत्ती की लौ या काले बिंदु पर बिना पलक झपकाए कुछ सेकंड तक देखें, फिर आंखें बंद कर लें. आंखों की हल्की मालिश करें. आंखों को ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं, गोल-गोल घुमाना और पास-दूर फोकस बदलना भी करें. सबसे महत्वपूर्ण है स्क्रीन टाइम कम करना, अच्छी रोशनी में पढ़ाई या काम करें और पर्याप्त नींद लें.



