Women Riders Inspiration: डर से नहीं, सपनों से चलती है ज़िंदगी, महिला बाइक राइडर रेनू शर्मा की कहानी आपके अंदर भर देगी आत्मविश्वास

Eye Care: आम नहीं आंखों में जलन-खुजली होना, समय पर नहीं दिया ध्यान तो हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं

SSC CGL 2025: एसएससी ने बढ़ाई सीजीएल भर्ती में पदों की संख्या, उम्मीदवारों से मांगा Option-Cum-Preference

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

Eye Care Eye Itching Burning Causes: अगर इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान न दिया जाए और सही इलाज न कराया जाए, तो यह आगे चलकर आंखों से जुड़ी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए आंखों में लंबे समय तक जलन या खुजली महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है..

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 10, 2026, 08:26 PM IST

तेज धूप और गर्मी से बढ़ रहा है आंखों की इस भयंकर बीमारी का खतरा

Eye Care Eye Itching Burning Causes: हमारी आंखें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंगों में से एक हैं, जिनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग घंटों तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं. इसके अलावा मौसम में बदलाव, धूल, धुआं और बढ़ता प्रदूषण भी आंखों पर बुरा असर डालता है. इन सभी कारणों से आंखों में खुजली, जलन, लालपन और सूखापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. अक्सर लोग इन लक्षणों को छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या घरेलू उपायों से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं. 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान न दिया जाए और सही इलाज न कराया जाए, तो यह आगे चलकर आंखों से जुड़ी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए आंखों में लंबे समय तक जलन या खुजली महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है. 

आंखों में जलन खुजली के सबसे आम कारण

आंखों में खुजली और जलन सबसे आम समस्या है. इसकी वजह मौसम बदलना, एलर्जी, आंखों में इंफेक्शन या लंबे समय तक स्क्रीन देखने जैसी आदतें हो सकती हैं. धूल-मिट्टी, धुआं और प्रदूषण भी आंखों की नाजुक परत को प्रभावित करते हैं और जलन या लालिमा का कारण बनते हैं. शुरुआत में ये समस्या हल्की लग सकती है और आम उपायों से ठीक भी हो सकती है लेकिन अगर कुछ दिनों तक आराम न मिले तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

आंखों की जलन और खुजली के लिए सबसे आम कारण एलर्जी और इंफेक्शन हैं. एलर्जी के कारण आंखें लाल, खुजली वाली और पानी आने जैसी स्थिति में आ जाती हैं. वहीं इंफेक्शन की वजह से आंखों में दर्द, जलन और सूजन हो सकती है. शुरुआत में आंखों को ठंडे और साफ पानी से धोना सबसे सरल और सुरक्षित उपाय है. साथ ही, कोई भी आई ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए. 

आंखों की सेहत का कैसे रखें ध्यान

आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए रोजाना पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, इसके अलावा संतुलित आहार लेना और विटामिन ए व ओमेगा‑3 फैटी एसिड वाली चीजें खाने से आंखों की रोशनी बनी रहती है. स्वच्छता पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है. हाथ व चेहरे को हमेशा साफ रखें और आंखों को बार-बार छूने से बचें. प्रदूषण और धूल भरी जगहों पर चश्मा पहनें. 

आंखों में खुजली होने पर जोर से रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कॉर्निया को नुकसान और संक्रमण बढ़ सकता है. घरेलू नुस्खों जैसे गुलाब जल या अन्य तरल पदार्थ का बिना सलाह के इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

इस स्थिति में तुरंत लें डॉक्टर से सलाह 

अगर 2-3 दिन में हल्के उपायों से आराम न मिले तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का उपयोग गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. समय पर जांच और सही देखभाल से छोटी‑छोटी समस्याएं गंभीर रूप नहीं लेती और आंखों की रोशनी सुरक्षित रहती है. इनपुट-आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

