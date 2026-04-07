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लोग क्यों करते हैं अफेयर? रिसर्च और डेटा से समझें Extra Marital Affair के पीछे छुपी साइकोलॉजी

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यह शब्द सामने आते ही दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं. रिपोर्ट्स की माने तो आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि आखिर लोग इस तरह के रिश्तों की ओर क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है..

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Abhay Sharma

Updated : Apr 07, 2026, 05:23 PM IST

लोग क्यों करते हैं अफेयर? रिसर्च और डेटा से समझें Extra Marital Affair के पीछे छुपी साइकोलॉजी

Extra Marital Affair Psychology (AI Image)

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Extra Marital Affair Psychology: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यह शब्द सामने आते ही दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं. क्या यह सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है, या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक वजह भी होती है? हाल के दिनों में यह विषय फिर चर्चा में आया जब एक्टर, लेखक और सिंगर पीयूष मिश्रा (Piyush Mishra) ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की, पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुद अपनी पत्नी प्रिया नारायण को बताया था. रिपोर्ट्स और डेटा की माने तो आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि आखिर लोग इस तरह के रिश्तों की ओर क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? 

डेटा से समझें: भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति 

भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप Gleeden पर 4 मिलियन यानी 40 लाख यूजर्स हो चुके हैं. Gleeden के डेटा के अनुसार, भारत में इस ऐप के 65 प्रतिशत यूजर पुरुष हैं और 35 प्रतिशत महिलाएं है. इसमें से ज्यादातर यूजर मैरिड या लंबी अवधि के रिश्तों में हैं. वहीं इसमें महिलाओं की भागीदारी पिछले दो साल में 148 प्रतिशत बढ़ी है.  डेटा के मुताबिक, भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, सूरत, कोयम्बटूर, पटना और गुवाहाटी में भी लोग इस तरह के रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं.  

Extra Marital Affair Psychology (AI Image)

इसके अलावा 2025 में Ashley Madison, जो एक और ग्लोबल एक्स्ट्रा मैरिटल प्लेटफॉर्म है ने बताया कि तमिलनाडु का कांचीपुरम अब देश में अफेयर के हॉटस्पॉट्स में से एक बन गया है. Ashley Madison और YouGov के 2025 सर्वे के मुताबिक, भारत के 53% लोगों ने माना कि वे कभी न कभी अफेयर में रहे हैं. 

क्या कहती है स्टडी? 

कई साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी, इमोशन्स, बचपन के अनुभव और बायोलॉजी का मिला-जुला असर होता है. इसे केवल धोखा नहीं, कई बार अधूरी जरूरतों और परिस्थितियों का परिणाम होता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि मजबूत कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्शन इसे रोकने में मदद मिल सकती है. ScienceDirect की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों में नार्सिसिज़्म (Self-centeredness/Narcissism) यानी आत्म-केंद्रित व्यवहार उच्च स्तर का होता है और कम जिम्मेदारी (Low Conscientiousness) होती है, उनमें अफेयर (Infidelity) की संभावना अधिक होती है. इसमें केवल परिस्थिति नहीं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बड़ा रोल निभाता है.  

इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों का Attachment Insecure होता है, जैसे असुरक्षा (insecurity) छूट जाने का डर, या इमोशनल दूरी  डर वे अफेयर की ओर ज्यादा झुकते हैं.  यह स्टडी बताती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि व्यक्ति के Attachment style यानी भावनात्मक जुड़ाव के तरीके से भी जुड़ा होता है. 

स्टडी में क्या आया सामने? 

17 अलग-अलग स्टडीज़ और 13,666 लोगों के डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि जिन लोगों में असुरक्षा या इमोशनल दूरी (Avoidance) ज्यादा होती है, उनमें अफेयर की संभावना भी ज्यादा होती है. खासतौर पर दूसरों से ज्यादा जुड़ाव नहीं चाहने वाले, अपनी भावनाएं शेयर करने से बचने वाले या रिश्तों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने वाले (Dismissive) और Fearful Attachment वाले लोग अफेयर की ओर ज्यादा झुकते हैं, हालांकि Preoccupied Attachment का इससे कोई खास संबंध नहीं पाया गया. 

Extra Marital Affair Psychology: 

स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का Attachment Insecure होता है, वे रिश्तों में बेवफाई की ओर ज्यादा बढ़ सकते हैं. इसलिए कपल थेरेपी में इन मानसिक पैटर्न को समझना और ठीक करना बेहद जरूरी है. 

क्या है एक्सपर्ट की राय? 

डॉ. अभिनीत कुमार (सीनियर कंसल्टेंट - मनोचिकित्सा (साइकियाट्री), शारदाकेयर हेल्थसिटी) के मुताबिक, 

"आमतौर पर लोग अफेयर को एक साधारण चुनाव या जानबूझकर किया गया निर्णय समझते हैं, लेकिन इसके पीछे कई बार गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं. उनके मुताबिक, यह केवल आकर्षण या रोमांच की बात नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की अंतर्निहित भावनात्मक आवश्यकताओं, अधूरेपन या रिश्तों में कमी का संकेत भी हो सकता है."

डॉ. कुमार कहते हैं कि कई बार लोग रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव की कमी, संवाद की अभाव या निरंतर तनाव के कारण बाहरी सहारे की तलाश करने लगते हैं.  हालांकि कुछ मामलों में यह एक आदती व्यवहार बन जाता है, जिसमें व्यक्ति बार-बार नए अनुभव और मान्यता की खोज करता है. हाल के चलन और चर्चाओं में भी यह विषय चर्चा का केंद्र बन रहा है. एक्सपर्ट के मुताबिक हर रिश्ते में धोखे के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं. इसके पीछे की वजह कई बार आत्म-सम्मान की कमी, कभी अकेलापन,  कभी-कभी ये चीजें रिश्ते में मौजूद अनसुलझे मुद्दों का परिणाम होती है, 

आखिर में डॉ. अभिनीत कुमार कहते हैं कि "इसका मूल्यांकन सिर्फ सही या गलत के दृष्टिकोण से करने के बजाए, इसके पीछे की मानसिक स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है.” एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तरह की स्थितियों में खुलकर संवाद करना, परामर्श प्राप्त करना और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है. सही वजह अगर पहचान में आ जाए, तो रिश्तों में सुधार किया जा सकता है. 

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