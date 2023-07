Jawline Exercises: परफेक्ट जॉलाइन पाने के लिए रोज करें ये 3 आसान एक्सरसाइज, फेस फैट भी हो जाएगा कम 

Jawline Exercises: अगर आप शार्प और टोंड जॉलाइन पाना चाहती हैं तो रोजाना ये 3 आसान एक्सरसाइज जरूर करें. इससे फेस फैट कम होगा और परफेक्ट जॉलाइन मिलेगी.

डीएनए हिंदीः खराब लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी की वजह से आजकल लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है. इसका असर सेहत पर तो पड़ता ही है. साथ ही, बॉडी भी बेडौल और भद्दी नजर आने लगती है. इसके अलावा वजन बढ़ने के कारण अक्सर लोगों की जॉलाइन अच्छे से दिखाई नहीं देती है. ऐसे में कई लोग मेकअप का सहारा लेकर जॉलाइन बनाते हैं, जो कि मेकअप (Jawline Exercises) को साफ करने के साथ ही गायब हो जाती है. जॉलाइन से चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, ऐसे में हर किसी की ये चाहत होती है कि उनकी जॉलाइन शार्प और टोंड नजर आए. इसके लिए लोग कई तरह के नुस्खे भी आजमाते हैं. लेकिन इसका कुछ खास असर (Jawline Exercises) देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में आज हम आपको जॉलाइन को टोंड करने के लिए 3 ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिन्हें करने से आपकी जॉलाइन परफेक्ट होगी और गालों की चर्बी भी कम हो जाएगी...

कैसे पाएं परफेक्ट जॉलाइन (How to Get Perfect Jawline)

फिश फेस एक्सरसाइज

शार्प जॉलाइन और चीकबोन्स पाने के लिए फिश फेस एक्सरसाइज करना काफी लाभकारी होता है. इससे जॉलाइन टोंड नजर आने लगती है. ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए ऊपर और नीचे के दांतों के बीच गैप बनाएं और इसमें अपने गालों को अंदर की ओर खींचें इससे फेस मछली के जैसा बन जाएगा. अब इस पोज को बनाकर 5-8 सेकंड के लिए उसी स्थिति में रहें और फ‍िर नॉर्मल फेस बना लें. इस एक्सरसाइज को दिन में 25 से 30 बार दोहराएं.

चिन लिफ्ट एक्सरसाइज

परफेक्ट जॉलाइन पाने के लिए आप चिन लिफ्ट भी काफी मददगार होता है. इस एक्सरसाइज को करने से जॉलाइन परफेक्ट हैं टोंड नजर आती है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और छत की तरफ देखें और फिर अपने होठों से ऐसे पाउट करें जैसे आप छत पर किस करने की कोशिश कर रहे हों. कुछ सेकंड के लिए ऐसा करें और फिर धीरे-धीरे अपनी अवस्था में वापस आ जाएं. इस एक्सरसाइज को रोजाना कम से कम 10 से 15 बार जरूर करें.

जबड़े की एक्सरसाइज

इसके अलावा जॉलाइन को शार्प करने के लिए आप जबड़े की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. इसके लिए मुंह को बार-बार खोलने और बंद करने की एक्सरसाइज करें. इसके अलावा ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बनाएं जिनमें चेहरे पर खिंचाव आए. इससे आपको एक परफेक्ट जॉलाइन कुछ ही दिनों में नजर आएगी और आपका चेहरा काफी खूबसूरत दिखने लगेगा. इस एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें. जबड़े की इस आसान एक्सरसाइज से जॉलाइन शार्प होती है और चेहरे की चर्बी भी कम होने लगती है.

क्या हैं इसके फायदे

रोजाना इन एक्सरसाइज को करने से जॉलाइन शार्प और टोंड तो नजर आती ही है, साथ ही इन एक्सरसाइज को करने से डबल चिन की समस्या भी कम होने लगती है. इससे आपको परफेक्ट चीकबोन्स मिलेंगे और आपके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी. नेचुरल तरीके से शार्प और टोंड जॉलाइन पाने के लिए इन आसान एक्सरसाइज को जरूर अपनाएं और रोजाना करने का प्रयास करें. इन एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

