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अल्कलाइन वॉटर के नाम पर कहीं आप तो नहीं पी रहे ‘काला जहर’? FSSAI की रेड में बड़ा खुलासा 

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने गुजरात में एक कंपनी के अल्कलाइन वॉटर में ‘फुल्विक एसिड’ और काले कण मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. इस खबर के बाद लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर फुल्विक एसिड क्या होता है और यह शरीर के लिए कितना खतरनाक है. 

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Abhay Sharma

Updated : May 09, 2026, 09:46 PM IST

अल्कलाइन वॉटर के नाम पर कहीं आप तो नहीं पी रहे ‘काला जहर’? FSSAI की रेड में बड़ा खुलासा 

Gujarat Alkaline Water and Fulvic Acid (AI Image)

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Gujarat Alkaline Water and Fulvic Acid: आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन नए-नए हेल्थ ट्रेंड देखने को मिलते हैं, जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और खानपान में क्या शामिल करना चाहिए, इसकी सलाह देते हैं. इन्हीं ट्रेंड्स में इन दिनों शरीर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए महंगे अल्कलाइन वॉटर का चलन भी लोगों के बीच तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन, आपको बता दें डिटॉक्स वाटर के नाम पर इन दिनों काले बोतल में जहर बिक रहा है. FSSAI ने हाल ही में एक रेड में इसका खुलासा किया है.   

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने गुजरात में एक कंपनी के अल्कलाइन वॉटर में ‘फुल्विक एसिड’ और काले कण मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. इस रेड में करीब 31.61 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया गया है. इस खबर के बाद लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर फुल्विक एसिड क्या होता है और यह शरीर के लिए कितना खतरनाक है. 

अल्कलाइन वॉटर या ‘मैजिक वॉटर’  

इन दिनों बाजार में अल्कलाइन वॉटर को ‘मैजिक वॉटर’ की तरह बेचा जा रहा है, दावा किया जाता है कि यह किडनी की कार्यक्षमता बढ़ाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है. लेकिन, आपको बता दें बिना लैब टेस्टिंग और लाइसेंस के बिक रहे ये उत्पाद आपकी किडनी को फायदा पहुंचाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. Food Safety को लेकर Zero Tolerance Policy पर FSSAI ने इस कार्रवाई के जरिए साफ संकेत दिया है कि Food Products की Safety और सही Labelling के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

घर में बनाएं एल्कलाइन वाटर

आप बाजार में मिलने वाले अल्कलाइन वॉटर की जगह घर में बने देसी अल्कलाइन वॉटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक खीरा, पुदीना के पत्ते नींबू, किसी कांच के जार में एक खीरे को छोटे टुकड़ों में काटकर रखें. इसके अलावा 10-12 पुदीना के पत्ते लें और एक नींबू के भी छोटे टुकड़े कर मिला लें. इसके बाद इस जार को पानी से भर दें और सात से आठ घंटे के लिए रख दें. अगले दिन ये पानी पीने के लिए तैयार है. 

एल्कलाइन वाटर को पीने का क्या है तरीका

बता दें कि घर में तैयार इस एल्कलाइन वाटर को 12 घंटे के अंदर पीकर खत्म करना होता है, इसे आप पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पिएं. इसके अलावा ध्यान रहे कि इस पानी के साथ ही नॉर्मल पानी भी पीना है. आपको एल्कलाइन वाटर और नॉर्मल पानी दोनों को पीना है. 

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