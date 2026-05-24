ये 7 बातें हर किसी को 25 की उम्र से पहले समझ लेनी चाहिए, वरना नौकरी, पैसा और रिश्ते तीनों बिगड़ सकते हैं

युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा संकट सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, रिश्तों की उलझन और बढ़ती असुरक्षा का भी है. युवा के भीतर से कन्फ्यूज हैं कि जिंदगी में आखिर सही रास्ता कौन सा है. मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की कुछ बातें युवाओं को परीक्षा ही नहीं, जिंदगी समझने में भी मदद करती हैं

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की सलाहें सिर्फ पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं हैं. उनकी बातें युवाओं को नौकरी, पैसा, रिश्ते और मानसिक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाना सिखाती हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी सीखें कई युवाओं के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन की तरह काम कर रही हैं. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति अक्सर अपने लेक्चर्स में ऐसी बातें कहते हैं जो सीधे युवाओं की असली परेशानियों से जुड़ती हैं. उनकी सलाह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नौकरी, पैसा, रिश्ते और मानसिक संतुलन तक पहुंचती है. यही वजह है कि लाखों स्टूडेंट्स उनके वीडियो सुनते हैं और खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं.

सिर्फ डिग्री नहीं, सोच भी मजबूत बनाइए

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति कई बार यह बात कह चुके हैं कि सिर्फ डिग्री जिंदगी नहीं बदलती. अगर इंसान की सोच कमजोर है, तो बड़ी नौकरी भी उसे लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती.

वे युवाओं को पढ़ाई के साथ समझदारी और व्यवहारिक सोच विकसित करने की सलाह देते हैं. उनका मानना है कि आज के समय में सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, बल्कि सही फैसले लेना ज्यादा जरूरी हो गया है. असल जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बदलते हालात को समझना सीख लेते हैं.

हर समय दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ा जाल है

सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के भीतर तुलना की भावना तेजी से बढ़ी है. कोई दोस्त नौकरी में आगे निकल गया, किसी ने कार खरीद ली या कोई विदेश चला गया, तो कई लोग खुद को असफल मानने लगते हैं.

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति इस मानसिकता को बेहद खतरनाक बताते हैं. उनके अनुसार हर इंसान की यात्रा अलग होती है. लगातार तुलना इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है और मानसिक शांति भी छीन लेती है. वे कहते हैं कि सफलता की असली शुरुआत खुद को समझने से होती है, न कि दूसरों की जिंदगी कॉपी करने से.

पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं

डॉ. दिव्यकीर्ति युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने की सलाह जरूर देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि अगर पैसा कमाने की दौड़ में इंसान अपनी मानसिक शांति खो दे, तो वह सफलता अधूरी रह जाती है.

उनके मुताबिक कई लोग अच्छी नौकरी और सैलरी के बावजूद भीतर से टूटे हुए होते हैं. इसलिए काम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान सिर्फ कमाए ही नहीं, बल्कि खुद को संतुलित भी महसूस करे. आज के समय में यह सलाह इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि युवा तेजी से बर्नआउट और तनाव का शिकार हो रहे हैं.

रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य सबसे जरूरी

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति अक्सर रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात करते हैं. उनका मानना है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से चलते हैं. वे कहते हैं कि आज लोग जल्दी जुड़ते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं. इसका बड़ा कारण संवाद की कमी और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हैं. उनकी सलाह है कि इंसान को अपने करीबी रिश्तों को समय देना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही लोग सबसे बड़ा सहारा बनते हैं.

असफलता से डरना नहीं, उसे समझना सीखिए

युवाओं की सबसे बड़ी समस्या असफलता का डर भी है. परीक्षा, नौकरी या करियर में एक झटका कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देता है. डॉ. दिव्यकीर्ति कहते हैं कि जिंदगी में असफलता कोई अंत नहीं होती. कई बार वही अनुभव इंसान को ज्यादा मजबूत बनाता है. वे युवाओं को गिरने के बाद दोबारा उठने की मानसिक ताकत विकसित करने की सलाह देते हैं. उनके मुताबिक हर हार इंसान को कुछ सिखाती जरूर है, बस जरूरत उसे समझने की होती है.

हर समय व्यस्त रहना प्रोडक्टिव होना नहीं होता

आज कई युवा खुद को लगातार बिजी रखते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं. डॉ. दिव्यकीर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को सिर्फ भागते रहना नहीं, बल्कि रुककर खुद को समझना भी आना चाहिए.

वे किताबें पढ़ने, सोचने और अकेले समय बिताने को मानसिक विकास के लिए जरूरी मानते हैं. उनका मानना है कि शांत दिमाग ही बेहतर फैसले ले सकता है. यही वजह है कि वे युवाओं को सिर्फ करियर नहीं, बल्कि खुद की मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं.

जिंदगी में संतुलन ही सबसे बड़ी सफलता है

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की बातों का सबसे बड़ा संदेश यही माना जाता है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी या पैसे तक सीमित नहीं है. अगर इंसान के रिश्ते टूट रहे हों, मन अशांत हो और शरीर थका हुआ हो, तो बाहरी सफलता ज्यादा देर खुशी नहीं दे पाती.

वे युवाओं को संतुलित जीवन जीने की सलाह देते हैं, जहां करियर, परिवार, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास सभी को बराबर महत्व मिले.

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