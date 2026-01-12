FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Sikkim Travel Banned Rule: राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नए नियम लागू कर दिए हैं. ये नियम वहां से जुड़े परमिट से संबंधित है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 12, 2026, 04:04 PM IST

Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Sikkim Travel Restrictions 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना में साफ कर दया है कि अब सिक्किम में विशेष परिस्थितियों में भी कोई फिजिकल परमिट जारी नहीं किया जाएगा.
यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है.  अब सिक्किम आने वाले विदेशी पर्यटकों कोराज्य सरकार अब कोई भी परमिट ऑफलाइन जारी नहीं करेगी. सभी संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) अब केवल ऑनलाइन ही प्राप्त करने होंगे.

राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देशों पर जारी किया गया है और इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. इसमें में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में भी कोई फिजिकल परमिट जारी नहीं किया जाएगा.

विदेशियों के लिए सख्त हुए नियम

नए नियमों के अनुसार अब विदेशी पर्यटकों को सिक्किम में केवल कुछ सीमित स्थानों पर ही जाने की अनुमति होगी. इनमें पूर्वी सिक्किम में स्थित त्सोमगो झील, उत्तरी सिक्किम में स्थित युमथांग घाटी और उत्तरी सिक्किम में स्थित जीरो पॉइंट शामिल हैं. हालांकि, इसके लिए विशिष्ट ऑनलाइन परमिट सेल से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

सरकारी सूत्रों का दावा है कि मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है. इससे पर्यटन नियंत्रण आसान हो जाएगा और वास्तविक समय में सत्यापन भी संभव हो सकेगा.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
MORE
Advertisement