Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Sikkim Travel Banned Rule: राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नए नियम लागू कर दिए हैं. ये नियम वहां से जुड़े परमिट से संबंधित है.

राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना में साफ कर दया है कि अब सिक्किम में विशेष परिस्थितियों में भी कोई फिजिकल परमिट जारी नहीं किया जाएगा.

यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है. अब सिक्किम आने वाले विदेशी पर्यटकों कोराज्य सरकार अब कोई भी परमिट ऑफलाइन जारी नहीं करेगी. सभी संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) अब केवल ऑनलाइन ही प्राप्त करने होंगे.

राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देशों पर जारी किया गया है और इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. इसमें में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में भी कोई फिजिकल परमिट जारी नहीं किया जाएगा.

विदेशियों के लिए सख्त हुए नियम

नए नियमों के अनुसार अब विदेशी पर्यटकों को सिक्किम में केवल कुछ सीमित स्थानों पर ही जाने की अनुमति होगी. इनमें पूर्वी सिक्किम में स्थित त्सोमगो झील, उत्तरी सिक्किम में स्थित युमथांग घाटी और उत्तरी सिक्किम में स्थित जीरो पॉइंट शामिल हैं. हालांकि, इसके लिए विशिष्ट ऑनलाइन परमिट सेल से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

सरकारी सूत्रों का दावा है कि मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है. इससे पर्यटन नियंत्रण आसान हो जाएगा और वास्तविक समय में सत्यापन भी संभव हो सकेगा.