Amla Juice Benefits: खाली पेट रोज पीएं आंवले का 2 चम्मच जूस, डायबिटीज से यूरिक एसिड तक होगा दूर

Amla Juice Benefits: खाली पेट आंवले के जूस के फायदे

डीएनए हिंदी: आंवला का जूस (Amla Juice) शरीर में कई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है. आयुर्वेद में आंवला को अमृतफल माना गया है. विटामिन-सी, कैल्शियम, एंटीऑक्‍सीडेंट्स, आयरन, पोटैशियम जैसे तमाम पोषक तत्वों से भरे आंवले का जूस आप घर में ही बना लें और रोज पीने की आदत डाल लें.

आंवला सिर से लेकर पांव तक की बीमारियों में दवा के समान काम करता है. बाल ले लेकर पेट तथा स्किन के लिए इसका जूस अमृत है. तो चलिए आज आपको आंवले का जूस घर में बनाने (How To Make Amla Juice At Home) के साथ ही इसे फायदों के बारे में भी बताएं. चरक संहिता में आंवले को औषधि का दर्जा दिया गया है और बताया गया है कि यह कई बीमारियों के उपचार में काम आता है.

आंवला जूस से सेहत को होने वाले लाभ -health benefits of amla juice

शुगर से लेकर यूरिक एसिड के लिए फायदेमंद (Amla For Sugar And Uric Acid)

यह हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है. आंवला जूस विटामिन सी से भरा होता है और यही कारण है कि ये इम्युनिटी बढ़ाने के साथ ही ब्लड शुगर और यूरिक एसिड को कम करता है. नसों में जमी वसा के साथ ही ये शरीर में जमी वसा को कम करता है. इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आंवला जूस का सेवन करें. इससे फैट बर्न तेजी से होता है.



स्किन के दाग धब्बे करें कम (Amla For Spotless Skin )

नियमित रूप से आंवला का जूस पीने से स्किन संबंधी परेशानियों को दूर कर सकते हैं. इसके अलावा आप स्किन डायरेक्ट इसका रस लगा सकते हैं. यह स्किन से एक्ने और दाग-धब्बों की समस्याओं को कम कर सकता है.

बालों को भी काला बनाता है (Amla For Black Hair)

आंवला के अनेकों गुणों में से एक ये भी गुण है. बालों के लिए आंवला कई तरह से लाभकारी है.

यह बालों की मजूबती बढ़ाने के साथ साथ उन्हें काला भी करता है. इसके लिए आंवले का रस बालों में लगा 1 से 2 घंटे रहने दे और फिर सादे पानी से धो लें, ऐसा करने से कुछ ही दिन में आपके बाल मजबूत और काले होने लगेंगे.

आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर (Amla For Eyesite)



आंवला का जूस आंखों की रोशनी को बेहतर करता है. इससे आंखों में पानी आना, खुजली और जलन की समस्या दूर की जा सकती है.

इन बीमारियों को ठीक कर सकता है आंवला (Amla For Many Disease)

खासी, बुखार, अपच, कब्ज दस्त के साथ साथ बड़ी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, नाक से खून आना, पीलिया, कुष्ठ-रोग,आदि विकारों में लाभ देता है.

आंवले के प्रयोग का तरीका (How To Use Amla)

आंवले का सेवन कई तरह से किया जा सकता है जैसे आंवला का जूस, पाउडर, चटनी या मुरब्बा आदि बनाकर रख ले और नियमित रूप से इसका सेवन करें.

आंवले का जूस बनाने की विधि (How To Make Amla Juice)

आंवले का जूस बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए 4-5 आंवला कद्‌दूकस कर छान लें. आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर काला नमक और जीरा पावडर मिला लें आपका आंवला जूस बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा.

ज्यादा आंवले के सेवन के नुकसान भी जान लें (Side Effect of Amla)

हालांकि आंवला हर तरह से गुणकारी है परंतु आंवले की तासीर शीत यानी ठंडी होती है इसलिए इसका सर्दियों में फल रूप में उपयोग कम करना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

