JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह 

Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह 

Egg Boiling Hacks: अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर में अंडे या आलू उबाले जाते हैं, तो कई लोग उबलते पानी में नींबू का रस या नींबू का छोटा टुकड़ा डाल देते हैं. जानिए ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है?

Abhay Sharma

Updated : Mar 13, 2026, 02:16 PM IST

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह 

Egg Boiling Hacks (AI Image)

Egg Boiling Hacks: Why add lemon when boiling eggs? अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर में अंडे या आलू उबाले जाते हैं, तो कई लोग उबलते पानी में नींबू का रस या नींबू का छोटा टुकड़ा डाल देते हैं. यह एक छोटा-सा किचन ट्रिक है, जिसे कई लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. हालांकि बहुत से लोग इसे आदत या घरेलू नुस्खा समझकर कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह भी होती है. दरअसल, उबलते पानी में नींबू डालने से कई छोटे-छोटे फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आज हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानें इसके बारे में...

पानी में क्यों डालतें हैं नींबू 

नींबू का रस डालने से अंडे का छिलका उबलते समय फटने की संभावना कम हो जाती है, उबलने के बाद अंडे को छीलना भी आसान हो जाता है. दरअसल, नींबू में मौजूद हल्का एसिड पानी के pH लेवल को संतुलित करता है और अंडे की बाहरी परत को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, इससे अंडे जल्दी और बराबर तरीके से पकते हैं. यह एक छोटा लेकिन बहुत काम का किचन ट्रिक है, जो हर घर में इस्तेमाल किया जा सकता है. परफेक्ट तरीके से अंडे को उबालने के लिए पानी में थोड़ा सा नींबू डालना न भूलें. 

यह भी पढ़ें:  क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

क्या नींबू डालने से अंडे जल्दी उबलते हैं?

ऐसा कहा जाता है कि नींबू का रस पानी को थोड़ा एसिडिक बना देता है, जिससे गर्मी का ट्रांसफर बेहतर होता है और अंडे अपेक्षाकृत जल्दी पक सकते हैं. 

क्या इससे अंडे के स्वाद में फर्क पड़ता है?

बता दें कि नींबू का रस बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, इसलिए इसका स्वाद अंडे में नहीं आता है. यह सिर्फ उबालने की प्रक्रिया को आसान बनाता है.  

अगर घर में नींबू न हो तो क्या करें?

नींबू की जगह पानी में थोड़ा सा सिरका (विनेगर) भी डाला जा सकता है, यह भी पानी को हल्का एसिडिक बनाता है और अंडे का छिलका फटने से बचाने में मदद करता है.

अंडे उबालते समय नींबू कब डालना चाहिए?

इसके लिए अंडे को उबालने से पहले पानी में लगभग आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें, इसके बाद अंडों को पानी में डालकर सामान्य तरीके से उबाल लें. 

आलू उबालने में भी काम आता है ये ट्रिक
आलू उबालते समय नींबू डालने से आलू जल्दी गलते हैं और उनका रंग हल्का बना रहता है. इसके अलावा कई बार आलू उबालने के बाद उनका रंग थोड़ा काला या मटमैला हो जाता है. नींबू का एसिडिक नेचर इस प्रक्रिया को रोकता है और आलू साफ-सुथरे और सफेद दिखते हैं. यह ट्रिक खासतौर पर तब काम आती है, जब आपको आलू सलाद या स्नैक्स के लिए इस्तेमाल करने हों.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

