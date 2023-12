Peanuts Benefits In Winter: सर्दियों में शरीर को गर्म रखती हैं मूंगफली, इन 5 तरीकों से डाइट में करें शामिल

Mungfali Khane ke fayde: मूंगफली में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से बचाते हैं.

डीएनए हिंदीः सर्दियों में मूंगफली खाना बहुत ही फायदेमंद (Peanut Benefits) होता है. यह टाइमपास के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छी होती है. मूंगफली में एंटी ऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मैग्नीज और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व (Benefits of Peanuts) होते हैं. इसमें बीटा कैरोटी जैसे तत्व भी होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से बचाते हैं. सर्दियों में मूंगफली खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा (Mungfali Khane ke fayde) होता है. इसे आप दिनभर में कभी भी खा सकते हैं. हालांकि अगर आप कच्ची मूंगफली खाकर बोर हो गए हैं तो इन तरीकों से भी इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि मूंगफली को किन तरीकों से डाइट (How to Eat Peanut) में शामिल कर सकते हैं.

ऐसे डाइट में शामिल करें मूंगफली (Mungfali Kaise Khaye)

भुनी हुई मूंगफली

भुनी हुई यानी रोस्टेड मूंगफली खाना भी सर्दियों में अच्छा होता है. सादा और कच्ची मूंगफली की बजाय रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए. इनका स्वाद भी अच्छा होता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं. इन्हें खाने से वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं और साथ ही बार-बार की भूख को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

पीनट मिल्क पिएं

सर्दियों के मौसम में पीनट मिल्क पीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. यह भूख को कंट्रोल में रखता है. पीनट मिल्क तैयार करने के लिए एक गिलास दूध में एक चम्मच मूंगफली का पाउडर मिलाएं. यह सेहत के लिए काफी अच्छा होता है इससे शरीर को गर्म रख सकते हैं.

पीनट बटर खाएं

सर्दियों में मूंगफली खाने के लिए पीनट बटर को डाइट में शामिल कर सकते हैं. पीनट बटर के सेवन से शरीर को हेल्दी फैट प्राप्त होते हैं. यह सेहत के लिए काफी अच्छा होता है. आप बाजार से पीनट बटर खरीद सकते हैं या घर पर ही मूंगफली को ग्राइंडर में पीसकर इसे तैयार कर सकते हैं.

उबली मूंगफली

कई लोग मूंगफली को उबलकर खाना भी पसंद करते हैं. उबली हुई मूंगफली को उबालने के बाद ऐसे ही खा सकते हैं या आप चाहे तो इन्हें ठंडा करके इसकी चाट भी बना सकते हैं. मूंगफली उबालने के लिए एक कप मूंगफली को पैन में डाले और 2 कप पानी डालकर उबाल लें.

गुड़ और मूंगफली खाना

सर्दियों में गुड़ के साथ मूंगफली खाना भी लोग खूब पसंद करते हैं. मूंगफली के साथ ही गुड़ भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. गुड़-मूंगफली साथ में खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है. इसे खाने के लिए आप मूंगफली को छिलकर गुड़ के साथ खा सकते हैं. यह मूंगफली को गुड़ की चाशनी में मिलाकर खा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

