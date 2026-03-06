FacebookTwitterYoutubeInstagram
UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

Cream Ghee: दूध की मलाई से बना घी खा रहे हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान! आयुर्वेद में छिपा है सच

सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Cream based ghee: आज के समय में ज्यादातर घी में मिलावटी पदार्थ को मिलाकर बेचा जा रहा है, ऐसे में शुद्ध घी खरीदना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है, बाजार में मिलने वाले घी की शुद्धता की पहचान कर पाना भी मुश्किल है. आइए जानें आयुर्वेद क्या कहता है... 

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 06, 2026, 12:30 PM IST

Cream Based Ghee (AI Image)

Natural Ghee Benefits: आज के समय में ज्यादातर घी में मिलावटी पदार्थ को मिलाकर बेचा जा रहा है, ऐसे में शुद्ध घी खरीदना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है, बाजार में मिलने वाले घी की शुद्धता की पहचान कर पाना भी मुश्किल है. चरक संहिता में कहा गया है, “सर्वस्नेहेषु श्रेष्ठं घृतम्," जिसका अर्थ है कि सभी वसायुक्त पदार्थों में घी सर्वोत्तम है. आयुर्वेद में घी को वसा रहित माना गया है, जिसमें किसी तरह का ट्रांस फैट नहीं होता है. आयुर्वेद में घी बनाने की सही विधि भी बताई गई है, जिसका पालन सदियों से हमारे देश में होता आ रहा है, लेकिन समय की कमी और आधुनिकता ने सब कुछ बदलकर रख दिया है.

पहले दूध से दही जमाया जाता है, फिर दही को मथकर माखन निकाला जाता है, और अंत में उसी माखन को पकाकर घृत तैयार किया जाता है. लेकिन आज सीधा दूध से मलाई को इकट्ठा कर घी निकाल दिया जाता है, जिसमें वसा ज्यादा और पोषक तत्व कम होते हैं.. 

प्राकृतिक तरीके से बने घी के फायदे

प्राकृतिक तरीके से बनाए गए घी को मटके में धीमी आंच पर पकाने की परंपरा रही है, जिससे घी में केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि पाचन में आसानी और शरीर के लिए बलवर्धक रहा है. प्राकृतिक तरीके से बनाए गए घी को बनाने से पहले दूध को दही के रूप में जमाया जाता है, जो उसके गुणों में वृद्धि करता है. दही में मौजूद प्राकृतिक जीवाणु दही को पौष्टिक और पाचन में आसान बनाते हैं, और उससे निकले मक्खन में वही सारे गुण होते हैं. 

यह भी पढ़ें: Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

क्रीम वाले घी के नुकसान

आयुर्वेद के मुताबिक, प्राकृतिक तरीके से बना घी पाचन में आसान होता है, पाचन अग्नि को भी संतुलित करता है, धातुओं को पोषण देता है, और शरीर का ओज भी बरकरार रखता है. वहीं, सीधा मलाई या क्रीम से बनाए गए घी में दही जमाने वाला चरण नहीं होता है, जिससे घी की गुणवत्ता कम होती है. सीधे क्रीम से घी निकालने पर हाथ में घी नहीं, प्योर वसा आती है. इसका सेवन करने से सिर्फ मोटापा और बीमारी ही मिलती है. इनपुट- आईएएनएस

रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
