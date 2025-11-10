Indian Railway: चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

Indian railway Food: ट्रेन में सफ़र करते समय कई लोग गुटखा या चिप्स खाते हैं. रेल मंत्रालय की एक जांच में यह बात सामने आई है कि इसी वजह से आपकी ट्रेन अक्सर लेट होती है.

किसी भी सफ़र में खाने-पीने की चीज़ें शामिल होती हैं. कई लोग यात्रा के दौरान भूख लगने पर या समय बिताने के लिए चिप्स खाते हैं. यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी सफ़र के दौरान चिप्स दिए जाते हैं. लेकिन आपको यह पढ़कर हैरानी होगी कि ट्रेन में चिप्स खाने से ट्रेन रुक सकती है या लेट हो सकती है. रेल मंत्रालय ने एक अजीबोगरीब दावा किया है. रेलवे द्वारा की गई एक जाँच में यह बड़ा खुलासा हुआ है.

अगर ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाए और लंबे समय तक रुकी रहे, तो सफ़र बेहद उबाऊ और थका देने वाला हो सकता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ट्रेन के रुकने का कारण बन सकते हैं. ट्रेन में या स्टेशन पर गुटखा या चिप्स खाने से ट्रेन रुक सकती है. यह खुलासा भारतीय रेलवे द्वारा की गई एक जाँच से हुआ है.





देश भर में रेलवे नेटवर्क 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है, जो लगभग 2,30,000 ट्रेनों (यात्री और मालगाड़ी) को सेवा प्रदान करता है. अकेले यात्री ट्रेनों की संख्या 13,000 से ज़्यादा है. इनमें से लगभग 4,000 प्रीमियम ट्रेनें (जैसे वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी) और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं. ये ट्रेनें अक्सर यात्रियों के गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार के कारण देरी से चलती हैं.





हाल ही में भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेल पटरियों का निरीक्षण किया. पटरियों पर सबसे आम कूड़ा गुटखा और चिप्स के पैकेट हैं. इसी वजह से ट्रेनें ब्रेक लगा रही हैं, रुक रही हैं, लेट हो रही हैं.



मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यात्रा के दौरान यात्री अक्सर गुटखा का पैकेट तोड़कर ऊपरी हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देते हैं. गुटखा खाने के बाद, वे पैकेट को भी फेंक देते हैं. अक्सर ये पैकेट पटरियों पर गिर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और सिग्नल में फंस जाते हैं, जिससे सिग्नल फेल हो जाता है. सिग्नल फेल होने से ट्रेन स्टॉप पर ही रुक जाती है, क्योंकि रेलवे मैनुअल में लिखा है कि ट्रेन को उस जगह पर रुकना ही है. नतीजतन, पीछे से आ रही ट्रेनें भी रुक जाती हैं.





सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट नज़दीकी स्टेशन मास्टर को सूचित करता है. स्टेशन मास्टर खुद वहाँ जाता है या नज़दीकी गेटमैन को भेजता है. वह जाँच करता है और सिग्नल से पाउच हटाता है. उसके बाद सिग्नल काम करता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है. इसी तरह, चिप्स के पैकेट कभी-कभी हवा में उड़कर सिग्नल में फंस सकते हैं. गुटखा और चिप्स के कारण ट्रेनें रुक सकती हैं.

