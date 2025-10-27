इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

ठंड के दिनों में हमारा शरीर कमजोर होने लगता है. इस दौरान कई बीमारियां खुला निमंत्रण बन जाती हैं, इसलिए मेथी के लड्डू का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

सर्दियां आते ही, हमें अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो शरीर को गर्म रखें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं. ऐसे ही खाद्य पदार्थों में, मेथी के लड्डू एक पारंपरिक और पौष्टिक विकल्प हैं. हमारे दादा-दादी के ज़माने से, ये लड्डू सर्दियों में खाए जाते रहे हैं क्योंकि ये शरीर को ताकत देते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और सर्दी-ज़ुकाम से बचाते हैं.



मेथी के दाने आयरन, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये लड्डू प्रसव के बाद महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री घी, खजूर, सूखे मेवे और गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं. आइए देखें कि घर पर पौष्टिक और स्वादिष्ट मेथी के लड्डू कैसे बनाएँ.

लड्डू के लिए किन चीजों की जरूरत होगी

मेथी दाना – 1 कप गेहूं का आटा – 2 कप घी - 1 कप (लड्डू के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए) गुड़ – 1 ½ कप (कद्दूकस किया हुआ) खजूर (बारीक कटे हुए) – 1/2 कप सूखे मेवे (बादाम, काजू, अखरोट) – 1/2 कप नारियल (कद्दूकस किया हुआ, भुना हुआ) – 1/4 कप खसखस – 2 बड़े चम्मच इलायची पाउडर – 1 छोटा चम्मच

विधि भी जान लें

इसके लिए सबसे पहले मेथी के दानों को सूखी कड़ाही में धीमी आंच पर खुशबू आने तक भून लें. फिर उन्हें ठंडा करके मिक्सर में बारीक पीस लें.

एक मोटे तले वाले पैन में थोड़ा सा घी डालकर धीमी आँच पर गेहूं के आटे को सुनहरा भूरा होने तक भूनें. इससे लड्डुओं का स्वाद और खुशबू लाजवाब हो जाती है.

बादाम, काजू और नारियल को हल्का भून लें, इससे उनकी सुगंध और स्वाद बढ़ जाता है.

एक कड़ाही में थोड़े से घी के साथ गुड़ पिघलाएँ. इसे चिकना पेस्ट (ज्यादा गाढ़ा नहीं, मध्यम) बनने दें.

एक बड़े कटोरे में भुना हुआ गेहूं का आटा, मेथी पाउडर, सूखे मेवे, खजूर, नारियल, खसखस ​​और इलायची पाउडर मिलाएं.

इस मिश्रण में तैयार गुड़ का पेस्ट और बचा हुआ घी डालकर अच्छी तरह मिलाएँ. ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा घी डालकर मिश्रण को नरम कर लें.

मिश्रण गरम रहते ही, हाथ से छोटे-छोटे गोल लड्डू बेल लें. ठंडा होने पर, किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें.

नोट- मेथी की कड़वाहट को कम करने के लिए आप बीजों को रात भर भिगोकर रख सकते हैं और अगले दिन उन्हें भून सकते हैं. गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग न करना ही बेहतर है, क्योंकि गुड़ अधिक पौष्टिक होता है.

लड्डू खाने के फायदे भी जान लें

सर्दियों में रोज सुबह इनमें से एक लड्डू खाने से शरीर को ताकत मिलती है. मेथी के लड्डू सिर्फ़ एक मीठा व्यंजन नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक प्राकृतिक अमृत हैं. इस सर्दी में इन लड्डुओं से अपने शरीर को अंदर से गर्म, मज़बूत और ऊर्जावान बनाए रखें. मेथी के लड्डू में अगर आप गुड़ की जगह खजूर डाल लें तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद होगी.

