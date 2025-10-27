Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी
Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता
लाइफस्टाइल
ठंड के दिनों में हमारा शरीर कमजोर होने लगता है. इस दौरान कई बीमारियां खुला निमंत्रण बन जाती हैं, इसलिए मेथी के लड्डू का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
सर्दियां आते ही, हमें अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो शरीर को गर्म रखें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं. ऐसे ही खाद्य पदार्थों में, मेथी के लड्डू एक पारंपरिक और पौष्टिक विकल्प हैं. हमारे दादा-दादी के ज़माने से, ये लड्डू सर्दियों में खाए जाते रहे हैं क्योंकि ये शरीर को ताकत देते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और सर्दी-ज़ुकाम से बचाते हैं.
मेथी के दाने आयरन, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये लड्डू प्रसव के बाद महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री घी, खजूर, सूखे मेवे और गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं. आइए देखें कि घर पर पौष्टिक और स्वादिष्ट मेथी के लड्डू कैसे बनाएँ.
लड्डू के लिए किन चीजों की जरूरत होगी
विधि भी जान लें
नोट- मेथी की कड़वाहट को कम करने के लिए आप बीजों को रात भर भिगोकर रख सकते हैं और अगले दिन उन्हें भून सकते हैं. गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग न करना ही बेहतर है, क्योंकि गुड़ अधिक पौष्टिक होता है.
लड्डू खाने के फायदे भी जान लें
सर्दियों में रोज सुबह इनमें से एक लड्डू खाने से शरीर को ताकत मिलती है. मेथी के लड्डू सिर्फ़ एक मीठा व्यंजन नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक प्राकृतिक अमृत हैं. इस सर्दी में इन लड्डुओं से अपने शरीर को अंदर से गर्म, मज़बूत और ऊर्जावान बनाए रखें. मेथी के लड्डू में अगर आप गुड़ की जगह खजूर डाल लें तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से