Fat Loss: 3 हफ्ते में पिघल जाएगी शरीर में जमी एक्सट्रा चर्बी, ये आयुर्वेदिक टिप्स करेंगे कमाल

डीएनए हिंदी: आजकल लोगों के आरामदायक लाइफस्टाइल के कारण उनका वजन बढ़ जाता है. अब लोग फास्ट फूड को खूब पसंद करने लगे हैं. पहले कभी स्वाद बदलने के लिए खाए जाने वाला फास्ट फूड लोगों के लिए रोज का भोजन बन गया है. इन कारणों से भी लोगों का मोटापा (Obesity) बढ़ रहा है. सर्दियों के दिनों में रजाई में बैठने की वजह से भी मोटापा और वजन बढ़ जाता है. मोटापे की समस्या (Problem Of Obesity) से आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. आज हम आपको इन समस्याओं से बचने और बॉडी वेट मेंटेन (How To Maintain Body Weight) करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स बताएंगे. आप इन टिप्स को अपना कर 3 हफ्तों से भी कम में बड़ी ही आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं. इन नुस्खों से आपकी चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगेगी.

योगा करने से होता है वेट लॉस (Yoga For Weight Loss)

रोजाना वॉक करने और योगा करने से भी वजन कम होता है. रोजाना करीब 40 से 50 मिनट तक चलना चाहिए. आपको रोजाना कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करना चाहिए. आपको 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए. वहीं 12 बार सूर्यनमस्कार करना चाहिए.

अदरक का काढ़ा पिघला देगा चर्बी (Ginger And Water)



सर्दियों के मौसम में सादा पानी पीने की बजाय अदरक का काढ़ा पीना चाहिए. आप पानी में अदरक उबाल ले और इसी पानी को पीए. अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते है. यह बॉडी के फैट को बर्न करने और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं.

वजन कम करने के लिए करें इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting For Weight Loss)

इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान सूर्योदय के बाद ब्रेकफास्ट और सूर्यास्त के पहले डिनर करना होता है. इस फास्टिंग में बहुत कम या बिना कैलोरी के फूड्स का सेवन करना होता है. अगर वजन कम करने के लिए इसे अपना सकते हैं.

ज्यादा तेल और पैकेज फूड से रहें दूर (Do Not Eat Packing And Oily Food)

जब आप मोटापे से परेशान हो और वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आपको पैकेट वाले फूड्स और ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए. इन चीजों से आपका वजन बढ़ता है. आपको डाइटिंग के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए. आपको चाय और कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए. आप इसकी जगह हर्बल टी ले सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

