दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

लाइफस्टाइल

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

दीवली के मौके पर सजना-संवरना सभी को पसंद होता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे चेहरे की रंगत कम पड़ने लगती है व बालों की चमक भी कहीं खो जाती है. ऐसे में, चलिए हम आपको यहां एक्सपर्ट के बताए कुछ खास टिप्स बताएंगे, जिससे आप अपने स्किन व हेयर का खास ध्यान दे सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 17, 2025, 04:13 PM IST

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स
Makeup and Hair Care Secret Tips: दिवाली का त्योहार रोशनी और खूबसूरती का प्रतीक है. लेकिन रोशनी के इस मौके पर हमारी त्वचा और बालों को भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ताकि फेस्टिव सीजन में चमक आपके चेहरे और बालों पर झलके. डॉ. ब्लॉसम कोच्चर बताती हैं कि अगर हम कुछ आसान नेचुरल स्टेप्स अपनाएं तो त्योहारों में बिना ज्यादा मेहनत के नेचुरल ग्लो और हेल्दी हेयर पाया जा सकता है.

स्किन का कैसे रखें ख्याल

सबसे पहले बात करें स्किनकेयर की, तो एक्सपर्ट के अनुसार, त्योहारों के दौरान मेकअप तभी अच्छा तभी दिखेगा जब स्किन साफ और हाइड्रेटेड होगी. किसी माइल्ड, नेचुरल और एसेंशियल ऑयल से भरपूर क्लेंज़र से चेहरा धोएं. यह त्वचा से धूल और प्रदूषण हटाकर नमी बनाए रखेगा. उसके बाद रोज़वॉटर टोनर लगाएं, जो त्वचा को फ्रेश और टाइट बनाता है.

एलोवेरा जेल से हाइड्रेट होगी स्कीन

aloe vera gel benefits

मेकअप से पहले त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल या हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं. फाउंडेशन की जगह हल्का टिंटेड मॉइस्चराइज़र या बीबी क्रीम लगाना बेहतर रहता है ताकि मेकअप नैचुरल दिखे. आंखों के नीचे कंसीलर लगाएं और चेहरे को सेट करने के लिए लैवेंडर या रोज़वॉटर मिस्ट का इस्तेमाल करें. यह नेचुरल सेटिंग स्प्रे का काम करता है और स्किन को चमकदार बनाए रखता है.

फेस्टिव सीजन में ऐसे रखें बालों का ख्याल

Dr. Blossom kochhar

अब बात हेयरकेयर की करें तो इस पर डॉ. ब्लॉसम कोच्चर ने बताया कि त्योहारों में बार-बार स्टाइलिंग से बाल ड्राई और डैमेज हो सकते हैं. बालों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने के लिए ऑयल थेरेपी ज़रूरी है. 1 टेबलस्पून नारियल तेल 1 टेबलस्पून कास्टर आयल 1 टेबलस्पून सेसमे आयल में 5 to 6 ड्रॉप लैवेंडर ऑयल मिलाकर स्कैल्प में मसाज करें. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को गहराई से पोषण देता है. बाल धोने के बाद हमेशा कंडीशनर या सीरम लगाना न भूलें. 

त्योहार पर ऐसे बनाएं ग्लोइंग स्कीन

अंत में, खुद को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्किन या बालों की देखभाल. हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें. एक टिश्यू पर लैवेंडर ऑयल की एक बूंद डालकर गहरी सांस लें. यह तनाव कम करता है और चेहरे पर स्वाभाविक चमक लाता है. इस दिवाली, केमिकल्स नहीं, अपनाइए नेचुरल अरोमाथेरेपी केयर; ताकि आपकी ब्यूटी उतनी ही चमके जितनी दिवाली की रोशनी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

