Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

दीवली के मौके पर सजना-संवरना सभी को पसंद होता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे चेहरे की रंगत कम पड़ने लगती है व बालों की चमक भी कहीं खो जाती है. ऐसे में, चलिए हम आपको यहां एक्सपर्ट के बताए कुछ खास टिप्स बताएंगे, जिससे आप अपने स्किन व हेयर का खास ध्यान दे सकते हैं.

Makeup and Hair Care Secret Tips: दिवाली का त्योहार रोशनी और खूबसूरती का प्रतीक है. लेकिन रोशनी के इस मौके पर हमारी त्वचा और बालों को भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ताकि फेस्टिव सीजन में चमक आपके चेहरे और बालों पर झलके. डॉ. ब्लॉसम कोच्चर बताती हैं कि अगर हम कुछ आसान नेचुरल स्टेप्स अपनाएं तो त्योहारों में बिना ज्यादा मेहनत के नेचुरल ग्लो और हेल्दी हेयर पाया जा सकता है.

स्किन का कैसे रखें ख्याल

सबसे पहले बात करें स्किनकेयर की, तो एक्सपर्ट के अनुसार, त्योहारों के दौरान मेकअप तभी अच्छा तभी दिखेगा जब स्किन साफ और हाइड्रेटेड होगी. किसी माइल्ड, नेचुरल और एसेंशियल ऑयल से भरपूर क्लेंज़र से चेहरा धोएं. यह त्वचा से धूल और प्रदूषण हटाकर नमी बनाए रखेगा. उसके बाद रोज़वॉटर टोनर लगाएं, जो त्वचा को फ्रेश और टाइट बनाता है.

एलोवेरा जेल से हाइड्रेट होगी स्कीन

मेकअप से पहले त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल या हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं. फाउंडेशन की जगह हल्का टिंटेड मॉइस्चराइज़र या बीबी क्रीम लगाना बेहतर रहता है ताकि मेकअप नैचुरल दिखे. आंखों के नीचे कंसीलर लगाएं और चेहरे को सेट करने के लिए लैवेंडर या रोज़वॉटर मिस्ट का इस्तेमाल करें. यह नेचुरल सेटिंग स्प्रे का काम करता है और स्किन को चमकदार बनाए रखता है.

फेस्टिव सीजन में ऐसे रखें बालों का ख्याल

अब बात हेयरकेयर की करें तो इस पर डॉ. ब्लॉसम कोच्चर ने बताया कि त्योहारों में बार-बार स्टाइलिंग से बाल ड्राई और डैमेज हो सकते हैं. बालों को मजबूत और चमकदार बनाए रखने के लिए ऑयल थेरेपी ज़रूरी है. 1 टेबलस्पून नारियल तेल 1 टेबलस्पून कास्टर आयल 1 टेबलस्पून सेसमे आयल में 5 to 6 ड्रॉप लैवेंडर ऑयल मिलाकर स्कैल्प में मसाज करें. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को गहराई से पोषण देता है. बाल धोने के बाद हमेशा कंडीशनर या सीरम लगाना न भूलें.

त्योहार पर ऐसे बनाएं ग्लोइंग स्कीन

अंत में, खुद को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्किन या बालों की देखभाल. हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें. एक टिश्यू पर लैवेंडर ऑयल की एक बूंद डालकर गहरी सांस लें. यह तनाव कम करता है और चेहरे पर स्वाभाविक चमक लाता है. इस दिवाली, केमिकल्स नहीं, अपनाइए नेचुरल अरोमाथेरेपी केयर; ताकि आपकी ब्यूटी उतनी ही चमके जितनी दिवाली की रोशनी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.