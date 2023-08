Diwali Mava Adulteration: दिवाली पर मिलता है डिटर्जेंट वाला नकली मावा, ऐसे करें असली खोआ की पहचान

Real and Fake Mawa Difference: दिवाली करीब आते ही बाजार में नकली मावा भी तेजी से बिकने लगते हैं. यूरिया और डिटर्जेेंट से बने इस मावे के नुकसान बहुत है

डीएनए हिंदीः धनतेरस और दिवाली ही नहीं भाई दूज से लेकर छठ तक मिठाई और खोए की खपत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में नकली खोआ बाजार में खूब बिकने लगता है. ये नकली मेवा हानिकारक केमिकल्स से बना होता है और इसे खाने से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है.

इसलिए जरूरी है कि जब आप बाजार से खोआ लें तो उसकी पहचान खुद कर सकें. एफएसएसआई ने नकली मावा की पहचान करने के बेहद आसान तरीके बताएं हैं. साथ ही आपको इस न्यूज में ये भी बताएंगे कि आम 15 मिनट में कैसे शुद्ध और स्वादिष्ट मावा घर पर ही बना सकते हैं.

क्या -क्या होती है मावा में मिलावट

ज्यादा मावा बनाने के लिए दूध में सोखता कागज, वनस्पति घी मिला लिया जाता है. वहीं कहीं पर इसमें मैदा, आलू और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे घटिया और जानलेवा मावा डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक दूध से बनाया जाता है.

नकली मावा पहचानने का आसान तरीका

फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑथोरिटी (FSSAI) ने स्टार्च की मिलावट वाला नकली मावा पहचानने का तरीका (How to identify fake mawa or khoya) बताया है-

मावे पर आप गर्म पानी में डालिए और इसके बाद इसमें कुछ बूंद आयोडीन की डालें. अगर आयोडीन डालते ही मावा नीला हो जाएतो इसमें स्टार्च मिला है. अगर रंग न बदले तो ये असली होगा. आप दुकान पर ही नकली मावा या खोया की पहचान कर चुटकीभर मावा लेकर हथेलियों के बीच रगड़ें अगर असली मावा होगा तो वह ऑयली और दानेदार होगा और इसमें किसी भी केमिकल की गंध नहीं आएगी. असली मावा पहचानने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। आप मावा लेकर उसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें और अगर गोलियों के बीच दरार दिख रही या बिखरने लगें तो वह खराब मावा है. असली मावा मुंह के अंदर चिपकता नहीं है और नकली मावा मुंह के अंदर कई जगह चिपकेगा

नकली मावा के नुकसान

दिवाली पर नकली मावा या खोया से फूड इंफेक्शन, पेट दर्द, लिवर और किडनी इंफेक्शन तक हो सकता है.

घर में कैसे बनाएं फटाफट मावा

एक कप दूध लें और तीन कप मिल्क पाउडर. अब पैन में दूध को गुनगुना गर्म कर उसमें मिल्क पाउडर डाल कर अच्छे घोल लें. अब इसमें आप तीन बड़े चम्मच घी मिला लें और चाहें तो इलायची पाउडर मिला लें. बस 10 मिनट चलाते रहें और ये तुरंत मावे के फार्म में आपको मिल जाएगा. आप चाहें तो दूध को गाढ़ा कर के भी मावा मना सकते हैं लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)



