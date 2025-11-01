FacebookTwitterYoutubeInstagram
गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका

Winter Gardening Tips: सर्दियों में ताजी पालक खाने के लिए इसे गमले में उगाना सबसे आसान है. सही बीज, मिट्टी और पानी देकर आप घर पर ही जैविक तरीके से पालक उगा सकते हैं. अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है, तो इसे दूर करने और गमले में पालक उगाने का तरीका इस आर्टिकल में देख सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 01, 2025, 04:32 PM IST

गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका
How To Grow Spinach At Home: सर्दियों का मौसम ताजी और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए सबसे अच्छा होता है, और पालक उनमें से एक है. यदि आप बाजार से केमिकल वाली सब्जी की जगह अगर आप भी ताजी खाना चाहते हैं, तो गमले में पालक उगाना सबसे आसान और बेहतरीन विकल्प है. पालक न केवल सेहत के लिए अच्छी होती है, बल्कि इसे उगाना भी बहुत सरल है. नीचे दिए गए आसान तरीकों को अपनाकर आप घर बैठे ताजी पालक उगा सकते हैं.

सही गमले और मिट्टी का चुनाव

पालक उगाने के लिए आपको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती. आप 10 से 12 इंच गहरे और चौड़े गमले का चुनाव कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करें कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो. मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए. 40% सामान्य मिट्टी, 40% खाद और 20% रेत का मिश्रण सबसे अच्छा होता है.

पालक के बीज कैसे लगाएं?

पालक को सीधे बीज से उगाना सबसे आसान होता है.
मिट्टी को गमले में भर दें और हल्का नम कर दें. पालक के बीजों को लगभग आधा इंच गहराई में बिखेर दें.
बीजों को एक दूसरे से 2 से 3 इंच की दूरी पर रखें ताकि पौधों को फैलने के लिए जगह मिल सके.
बीज बोने के बाद हल्के हाथ से पानी दें.

सही धूप और पानी की व्यवस्था

how to grow spinach in container

पालक को अच्छे विकास के लिए सही मात्रा में धूप और पानी की ज़रूरत होती है.
पालक के पौधे को दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए. इसे बालकनी या छत पर रखें.
मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी पानी दें. ज़्यादा पानी देने से बीज सड़ सकते हैं.

पोषक तत्वों की पूर्ति

पालक को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जो पत्तियों के विकास में मदद करता है.
बीज लगाने के 15 से 20 दिन बाद, पौधे को तरल खाद (जैसे सरसों की खली या जैविक कंपोस्ट को पानी में घोलकर) दें.
हर 15 दिन में थोड़ी-थोड़ी जैविक खाद डालते रहने से पत्तियाँ घनी और हरी होंगी.

कटाई का समय

पालक का पौधा जल्दी तैयार हो जाता है.
बीज बोने के लगभग 30 से 40 दिन बाद पालक कटाई के लिए तैयार हो जाती है.
पत्तियों को जड़ से न काटें, बल्कि नीचे की 2-3 छोटी पत्तियां छोड़कर, बड़ी और बाहर की पत्तियों को काट लें. ऐसा करने से पौधा फिर से बढ़ता रहेगा और आपको एक ही पौधे से कई बार पालक मिलती रहेगी.

कीटों से बचाव के लिए करें ये काम

पालक के पत्तों पर छोटे-मोटे कीट लग सकते हैं.
कीटों से बचाव के लिए हर 10 दिन में नीम के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे करें. यह पूरी तरह जैविक और सुरक्षित तरीका है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

