Headache Home Remedies: ठंड में सिर दर्द कर रहा परेशान तो इन नुस्खों से मिलेगा तुरंत आराम

ठंड में सिर दर्द कर रहा परेशान तो इन नुस्खों से मिलेगा तुरंत आराम

Headache Home Remedies- इस समय दिल्ली समेत देश के कई अन्य जगहों पर ठंड का कहर बढ़ गया है. कड़ाके की इस ठंड में अक्सर कई लोगों को सिर दर्द की समस्या होने लगती है (Headache In Winters). जिसकी वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता और न ही काम करने में ध्यान लग पाता है. ऐसी स्थिति में लोग इससे निजात पाने के लिए कई तरह की दवाइयां लेते हैं (Headache Medicine). इससे कुछ समय तक के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता है दर्द फिर से बढ़ने लग जाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और बेहतरीन नुस्खों (Best Home Remedies For Headache) के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं. यह उपाय बेहद ही आसान है, तो आइए जानते हैं ठंड के मौसम में सिर दर्द (Headache) से कैसे पाया जा सकता है निजात, क्या है इसका घरेलू उपाय..

सिर दर्द में काम आएंगे ये घरेलू इलाज (Headache Home Remedies)

चाय या कॉफी का करें सेवन

ठंड के मौसम में सिर दर्द होने पर अक्सर ऐसी चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है, जिसमें भरपूर मात्रा में कैफीन हो. चाय और कॉफी में कैफीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. जो आपके दिमाग को राहत देता है और तनाव कम करने में मदद करता है.

योग करें

इस मौसम में अगर आप सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो योग जरूर करें. क्योंकि योग सिर दर्द और तनाव से निजात दिलाने में मदद कर सकता है. योग सिर दर्द में एक नेचुरल उपचार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

गुनगुने तेल से करें मसाज

इस मौसम में अगर आपका सिर दर्द करता है तो सरसों के तेल को गुनगुना करके इससे सिर की मसाज करें. इससे आपकी मसल्स को आराम मिलेगा और सिर दर्द से निजात मिलेगा. इसके अलावा इससे माइग्रेन की संभावना भी कम हो जाती है.

पर्याप्त नींद लें

अगर आप सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो पर्याप्त आराम या नींद लें. इससे दिमाग की मांसपेशियों को आराम मिलता है. इसलिए रोजाना 7 से 9 घंटे की पर्याप्त नींद जरूर लें.