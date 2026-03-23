FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, IDF ने तेहरान में कई ठिकानों को बनाया निशाना, तेहरान के पांच इलाकों में भयानक विस्फोटों की आवाज आई,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

Kamada Ekadashi: 28 या 29 मार्च, कब है कामदा एकादशी? नोट कर लें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Kamada Ekadashi: 28 या 29 मार्च, कब है कामदा एकादशी? नोट कर लें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

इमोशनल सपोर्ट देकर हो रही कमाई , Zero Investment कर मुंबई का ये शख्स बना Paid Listener 

एक तरफ, दुनिया स्टार्टअप्स और नए बिज़नेस आइडियाज़ में पैसा लगा रही है; वहीं दूसरी तरफ, एक ऐसा आदमी भी है जो सिर्फ़ लोगों के दुख-तकलीफ़ें सुनकर अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहा है. यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि दान-पुण्य पर आधारित एक अनोखा बिज़नेस मॉडल सामने आया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 23, 2026, 07:35 AM IST

इमोशनल सपोर्ट देकर हो रही कमाई , Zero Investment कर मुंबई का ये शख्स बना Paid Listener 

A Zero-Investment Business Idea for Listening to People's Sorrows. Photo Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लोगों का दुख-दर्द सुनना कुछ लोगों के लिए यह एक व्यवसाय है, लेकिन यह दुनिया की असलियत को दर्शाता है. आज किसी के पास भी दूसरों के दुख-दर्द को सुनने या उन्हें सही सलाह देने के लिए न तो समय है और न ही इच्छा. लोग अब अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं और यही वजह है कि दुख-दर्द का यह व्यवसाय अब भारत में भी फैल गया है.

मुंबई के समुद्र तट पर हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. एक युवक हाथ में बैनर लेकर खड़ा था, जिस पर लोगों की समस्याएं सुनने के बदले फीस लिखी हुई थी. यह कोई मज़ाक नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर किया गया प्रयोग था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है. वीडियो सामने आने के बाद इस पहल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि क्या आज के समय में भावनात्मक सहारा भी एक सेवा बनता जा रहा है?

‘दर्द सुनने’ का रेट कार्ड क्या है?

युवक, जिसका नाम पृथ्वीराज बोहरा बताया जा रहा है, अपने बैनर पर अलग-अलग तरह की बातचीत के लिए अलग शुल्क निर्धारित किए हुए थे. साधारण बातचीत या दर्द सुनने के लिए 250 रुपये, गंभीर समस्या सुनने के लिए 500 रुपये और साथ बैठकर भावनात्मक समर्थन देने के लिए 1000 रुपये तय हैं. वह रोज़ाना सीमित समय के लिए इस सेवा के साथ मौजूद रहते हैं और दावा करते हैं कि कई लोग अपनी बातें साझा करने उनके पास आते हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद क्यों बढ़ी चर्चा?

जब किसी राहगीर ने इस अनोखे विचार का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, तो यह तेजी से फैल गया. कुछ लोगों ने इसे रचनात्मक और समय के अनुसार उपयोगी पहल बताया, तो कुछ ने इसे भावनाओं का व्यावसायीकरण कहकर आलोचना की. यह बहस केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक समाज में बढ़ती भावनात्मक दूरी पर भी चर्चा छेड़ दी.

कौन हैं पृथ्वीराज बोहरा?

पृथ्वीराज खुद को मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र से जुड़ा बताते हैं. उनका दावा है कि वे लोगों को कठिन समय में सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, वे अभिनय और रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, जिससे संवाद और अभिव्यक्ति में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा सकती है.हालांकि, उनके पेशेवर दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से देखने की जरूरत है.

भावनात्मक समर्थन तनाव तो कम कर ही रहा है

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी बात किसी से साझा करना तनाव कम करने में मदद कर सकता है.लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि गंभीर मानसिक समस्याओं के लिए प्रशिक्षित काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करना जरूरी होता है. ऐसी सेवाएं अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन इन्हें पेशेवर उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

समाज के लिए क्या संकेत देती है यह घटना?

यह घटना दिखाती है कि आज के दौर में लोग अपनी भावनाएं साझा करने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं.तेज़ जीवनशैली और सीमित सामाजिक संवाद के बीच, कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं. ऐसे में यह पहल एक सामाजिक जरूरत की ओर इशारा करती है. हालांकि, यह भी जरूरी है कि भावनात्मक सहायता को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ देखा जाए, ताकि लोगों को सही और सुरक्षित मार्ग मिल सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri 3rd Day: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें
Guru-Chandrama Yuti: 3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर 
3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर
Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Palmistry On girls Hand: इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
MORE
Advertisement