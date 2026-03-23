इमोशनल सपोर्ट देकर हो रही कमाई , Zero Investment कर मुंबई का ये शख्स बना Paid Listener 

एक तरफ, दुनिया स्टार्टअप्स और नए बिज़नेस आइडियाज़ में पैसा लगा रही है; वहीं दूसरी तरफ, एक ऐसा आदमी भी है जो सिर्फ़ लोगों के दुख-तकलीफ़ें सुनकर अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहा है. यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि दान-पुण्य पर आधारित एक अनोखा बिज़नेस मॉडल सामने आया है.

लोगों का दुख-दर्द सुनना कुछ लोगों के लिए यह एक व्यवसाय है, लेकिन यह दुनिया की असलियत को दर्शाता है. आज किसी के पास भी दूसरों के दुख-दर्द को सुनने या उन्हें सही सलाह देने के लिए न तो समय है और न ही इच्छा. लोग अब अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं और यही वजह है कि दुख-दर्द का यह व्यवसाय अब भारत में भी फैल गया है.

मुंबई के समुद्र तट पर हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. एक युवक हाथ में बैनर लेकर खड़ा था, जिस पर लोगों की समस्याएं सुनने के बदले फीस लिखी हुई थी. यह कोई मज़ाक नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर किया गया प्रयोग था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है. वीडियो सामने आने के बाद इस पहल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि क्या आज के समय में भावनात्मक सहारा भी एक सेवा बनता जा रहा है?

‘दर्द सुनने’ का रेट कार्ड क्या है?

युवक, जिसका नाम पृथ्वीराज बोहरा बताया जा रहा है, अपने बैनर पर अलग-अलग तरह की बातचीत के लिए अलग शुल्क निर्धारित किए हुए थे. साधारण बातचीत या दर्द सुनने के लिए 250 रुपये, गंभीर समस्या सुनने के लिए 500 रुपये और साथ बैठकर भावनात्मक समर्थन देने के लिए 1000 रुपये तय हैं. वह रोज़ाना सीमित समय के लिए इस सेवा के साथ मौजूद रहते हैं और दावा करते हैं कि कई लोग अपनी बातें साझा करने उनके पास आते हैं.

🚨 Mumbai Beach Viral : Man charges people to listen to problems.



REPORTER : Do people come? 🤯



MAN : "Yes, For small troubles, ₹250. For bigger worries, ₹500, and to cry together, ₹1,000. I am here to listen to people’s problems" 😳pic.twitter.com/cTXeKgzLzl March 20, 2026

वीडियो वायरल होने के बाद क्यों बढ़ी चर्चा?

जब किसी राहगीर ने इस अनोखे विचार का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, तो यह तेजी से फैल गया. कुछ लोगों ने इसे रचनात्मक और समय के अनुसार उपयोगी पहल बताया, तो कुछ ने इसे भावनाओं का व्यावसायीकरण कहकर आलोचना की. यह बहस केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक समाज में बढ़ती भावनात्मक दूरी पर भी चर्चा छेड़ दी.

कौन हैं पृथ्वीराज बोहरा?

पृथ्वीराज खुद को मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र से जुड़ा बताते हैं. उनका दावा है कि वे लोगों को कठिन समय में सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, वे अभिनय और रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, जिससे संवाद और अभिव्यक्ति में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा सकती है.हालांकि, उनके पेशेवर दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे सावधानी से देखने की जरूरत है.

भावनात्मक समर्थन तनाव तो कम कर ही रहा है

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी बात किसी से साझा करना तनाव कम करने में मदद कर सकता है.लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि गंभीर मानसिक समस्याओं के लिए प्रशिक्षित काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करना जरूरी होता है. ऐसी सेवाएं अस्थायी राहत दे सकती हैं, लेकिन इन्हें पेशेवर उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

समाज के लिए क्या संकेत देती है यह घटना?

यह घटना दिखाती है कि आज के दौर में लोग अपनी भावनाएं साझा करने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं.तेज़ जीवनशैली और सीमित सामाजिक संवाद के बीच, कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं. ऐसे में यह पहल एक सामाजिक जरूरत की ओर इशारा करती है. हालांकि, यह भी जरूरी है कि भावनात्मक सहायता को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ देखा जाए, ताकि लोगों को सही और सुरक्षित मार्ग मिल सके.

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