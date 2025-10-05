सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

Morning Symptoms Of Vitamin D Deficiency: कई बार लोग विटामिन डी की कमी के लक्षणों को मामूली समझने की भूल कर देते हैं. लेकिन, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आज हम आपको विटामिन डी की कमी के कुछ ऐसे लक्षणों को बारे में बताने जा रहे हैं, जो सुबह के समय महसूस हो सकते हैं...

Morning Symptoms Of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है, शरीर में इसकी कमी से कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समय रहते विटामिन डी की कमी को दूर नहीं किया गया, तो इसकी वजह से सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. कई बार लोग विटामिन डी की कमी के लक्षणों को मामूली समझने की भूल कर देते हैं. लेकिन, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आज हम आपको विटामिन डी की कमी के कुछ ऐसे लक्षणों को बारे में बताने जा रहे हैं, जो सुबह के समय महसूस हो सकते हैं...

सुबह महसूस होते हैं ये लक्षण

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में कई बार लोगों को सुबह-सुबह उठते ही थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है. क्योंकि विटामिन डी शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो आपके एनर्जी लेवल्स बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं. इससे हर समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

यह भी पढ़ें: vitamin deficiency: शरीर का कौन सा अंग ज्यादा सोखता है विटामिन D? जानें कितनी धूप की होती है जरूरत

इन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना

एक्सपर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी की कमी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना देती है. इसी वजह से हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है. याददाश्त कमजोर होना भी इस जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा इस विटामिन की कमी से मूड स्विंग जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है.

विटामिन डी की कमी को दूर कैसे करें?

इसकी कमी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है धूप में बैठना. बता दें कि गर्मियों में 20-30 मिनट की धूप और सर्दियों में एक व्यक्ति को विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा लेने के लिए कम से कम 2 घंटे बैठने की आवश्यकता होती है. सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय इसके लिए सबसे सही माना जाता है.

इसके अलावा डाइट प्लान में भी थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए. ऐसी स्थिति में दूध, दही, पनीर, अंडा और फिश जैसे विटामिन डी से भरपूर सुपर फूड्स का सेवन करें. साथ ही इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी सप्लीमेंट्स की मदद भी ले सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.