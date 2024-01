Hot Water Side Effects: फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है ज्यादा गर्म पानी पीना, झेलने पड़ेंगे ये 5 साइडइफेक्ट

Garam Pani Peene Ke Nuksan: गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन इसके कई सारे साइडइफेक्ट भी होते हैं.

Side effects of drinking hot water

डीएनए हिंदीः अक्सर लोगों को सेहत का ख्याल रखने के लिए गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है. गले में खराश, अपच और कई मेडिकल कंडीशन में गर्म पानी पीना (Hot Water) अच्छा होता है. सर्दियों में तो सभी लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं. गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन इसके कई सारे साइडइफेक्ट (Side effects of drinking hot water) भी होते हैं. तो चलिए आपको गर्म पानी पीने के नुकसान (Garam Pani Peene Ke Nuksan) के बारे में बताते हैं.

गर्म पानी पीने के नुकसान (Side Effects Of Drinking Too Much Warm Water)

मिनरल इनबैलेंस

अगर आप लंबे समय तक गर्म पानी का सेवन करते हैं तो यह मिनरल इनबैलेंस का कारण बन सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा गर्म पानी पीने से पसीना आता है जिससे शरीर में लिक्विड की कमी होती है और मिनरल इनबैलेंस होते हैं.

डिहाइड्रेशन

हाइड्रेट रहने के लिए पानी पीना बहुत ही जरूरी होता है. हालांकि गर्म पानी पीना डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है. गर्म पानी पीने से अधिक पसीना आता है जिससे शरीर में लिक्विड की कमी को सकती है. ज्यादा गर्म पानी का सेवन करने से बचना चाहिए.

कड़ाके की सर्दी में पिएं ये 5 हर्बल चाय, गर्म रहेगा शरीर और दूर रहेंगी मौसमी बीमारियां

पाचन में दिक्कत

गर्म पानी पीना पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता है इससे पेट में जलन होने लगती है. ऐसे में पेट में जलन के कारण पाचन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है. पाचन की समस्या से बचे रहने के लिए अधिक गर्म पानी न पिएं.

दांतों पर प्रभाव

गर्म पानी का सेवन दातों के इनेमल को नष्ट करने का काम करता है. यह दांतों पर बुरा प्रभाव डालता है. गर्म पानी के सेवन से दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जिससे कैविटी का खतरा बढ़ जाता है.

जलन की समस्या

बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना मुंह, गले और पाचन तंत्र में जलन का कारण बन सकता है. ऐसे में गर्म पानी का सेवन करने से परहेज करना चाहिए. आप गर्म पानी पीने की बजाय नॉर्मल तापमान का पानी पी सकते हैं.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर