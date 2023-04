Health Tips: शाम होते ही चाय पीने का करने लगता है मन? पहले जान लें आपके लिए है फायदेमंद या पहुंचा रहा नुकसान

शाम के वक्त में आप भी पीते हैं चाय तो आपको जरूर जाननी चाहिए ये बात

डीएनए हिंदी: चाय एक ऐसी चीज है जिसे कोई मना नहीं करता, इसे हर कोई पीना पसंद करता है. एक रिपोर्ट के अनुसार 64% भारतीय आबादी हर रोज चाय पीना पसंद करते हैं और उनमें से 30% से अधिक शाम की चाय (Drinking Tea In Evening) पीते हैं. ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोजाना शाम की चाय पीना पसंद करते हैं. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सोने से 10 घंटे पहले कैफीन से बचना (Tea Before Going To Bed) चाहिए.

क्योंकि इससे लिवर को डिटॉक्स होने में समस्या (Tea Side Effects) होती है साथ ही अन्य कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है, तो चलिए जानते हैं कि शाम को चाय पीना किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों की सेहत के लिए बुरा है.

ये लोग पी सकते हैं शाम को चाय

-जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए शाम की चाय हानिकारक नहीं होती है.

-जिन लोगों को एसिडिटी या गैस्ट्रिक की समस्या नहीं है वो भी शाम की चाय पी सकते हैं.

-जिनका पाचन ठीक रहता है उनके लिए भी शाम की चाय पानी ठीक है.

-वे भी जिन्हें चाय की लत नहीं है और कभी-कभी शाम की चाय पीते हों.

यह भी पढ़ें - Insulin Deficiency : इस हॉर्मोन की कमी है ख़तरनाक, डायबिटीज से लेकर किडनी फेल होने तक का है ख़तरा

-जिन्हें नींद की समस्या न हो वो शाम की चाय पी सकते हैं.

-साथ ही रोजाना समय पर भोजन करने वाले शाम में चाय पी सकते हैं.



-ऐसे लोग जिन्हें कम चाय पीने की आदत है और आधा या 1 कप से कम चाय पीते हों.

इन लोगों को शाम की चाय से बचना चाहिए

-जिन लोगों की नींद खराब होती है या वे अनिद्रा से जूझ रहे हैं उनके लिए शाम की चाय ठीक नहीं है.

-जो चिंता से ग्रस्त हैं और तनावपूर्ण जीवन जीते हैं उन्हें भी शाम की चाय नहीं पीनीचाहिए.

-इसके अलावा जिनको अत्यधिक वात की समस्या है (शुष्क त्वचा और बाल) वो शाम की चाय न पीएं.

-साथ ही जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं इनके लिए शाम की चाय नहीं है.

यह भी पढ़ें - Turmeric Milk: इन बीमारियों में हल्‍दी वाला दूध पीना सेहत के लिए होता है खतरनाक

-जिन्हें अनियमित भूख लगती है उन्हें शाम की चाय नहीं पीनी चाहिए.

-जो लोग हार्मोनल मुद्दों से पीड़ित हैं उन्हें शाम की चाय नहीं पीनी चाहिए.

-इसके अलावा जिन्हें कब्ज/एसिडिटी या गैस की समस्या है, वो शाम की चाय न पीएं.

-मेटाबॉलिक और ऑटो-इम्यून की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए शाम की चाय नही है.

-साथ ही जिनका वजन कम है उन्हें शाम की चाय नहीं पीनी चाहिए.

-इसके अलावा जो स्वस्थ त्वचा, बाल और आंत की इच्छा रखते हैं वो भी शाम की चाय न पीएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.