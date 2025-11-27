Lukewarm Water: सुबह गुनगुना पानी पीने का ट्रेंड, क्या वाकई ये है फायदेमंद या सिर्फ मिथ?

Lukewarm Water Myths vs Facts: इन दिनों सोशल मीडिया पर रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना एक बड़ा हेल्थ ट्रेंड की तरह सामने आया है. क्या वाकई इसके जो फायदे बताएं जाते हैं वो सच हैं? आइए जानें..

Lukewarm Water Myths vs Facts: इन दिनों सोशल मीडिया पर रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना एक बड़ा हेल्थ ट्रेंड की तरह सामने आया है, दावा किया जाता है कि इससे पाचन सुधरता है, शरीर डिटॉक्स होता है और स्किन ग्लोइंग और चमकदार नजर आती है. लेकिन, क्या वाकई इसके जो फायदे बताएं जाते हैं वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं? या फिर यह केवल एक वायरल हेल्थ ट्रेंड है.. आइए जानें सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद है सुबह गुनगुना पानी पीना...

सेहत के लिए कितना फायदेमंद है गुनगुना पानी?

कई हेल्थ स्टडी में यह सामने आया है कि रोज सुबह गुनगुना पानी पीने से हाइड्रेशन बढ़ता है, और हाइड्रेशन बढ़ने से स्वाभाविक रूप से Metabolism थोड़ा तेज होता है, शरीर से Toxins बाहर निकल जाते हैं और Digestion बेहतर होता है. इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है. हालांकि. इसके लिए पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ली जानी चाहिए. क्योंकि वजन घटाने में सबसे बड़ा रोल डाइट और Physical Activity का होता है.

आयुर्वेद में भी माना गया है हेल्दी मॉर्निंग रूटीन

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि रोजाना सुबह गुनगुना पानी पीने से जठराग्नि सक्रिय होता है. इससे कब्ज की समस्या कम होती है. गट हेल्थ बेहतर होता है. शरीर में जमी आमा (toxins) बाहर निकलती है. इसलिए आयुर्वेद में गुनगुना पानी पीने को एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन माना गया है.

क्या डिटॉक्स ड्रिंक का काम करता है?

बता दें कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमारा शरीर खुद ही सक्षम है. किडनी, लिवर और फेफड़े पहले से ही यह काम कर रहे होते हैं. ऐसे में गुनगुना पानी सिर्फ इन प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है, न खुद डिटॉक्स करता है.

पहले डाॅक्टर की लें सलाह

गुनगुना पानी पीने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, खासतौर से जब आप GERD, कब्ज, हार्टबर्न जैसी समस्या से जूझ रहे हों. बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने की वजह से यह माउथ/थ्रोट टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए इस रूटीन को अपनाने से पहले सही तरीका भी जान लेना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

