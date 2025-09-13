Health Tips: कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

Add DNA as a Preferred Source
Less Water Side Effects: लोग प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं ऐसे में कम प्यास लगने पर लोग काफी कम पानी पीते हैं लेकिन जरूरत से कम पानी पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Sep 13, 2025, 10:25 AM IST

Water Intake Per Day

Kam Pani Peene ke Nuksan: लोग अक्सर प्यास लगने पर पानी पीते हैं. अगर प्यास नहीं लगती है तो लोग घंटों तक पानी नहीं पीते हैं. इसी वजह से कम पानी पीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती हैं. अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है. आप भी कम पानी पीते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको इससे बचने के लिए दिन में कितना पानी पीना चाहिए. चलिए इस बारे में भी आपको बताते हैं.

कम पानी पीने से होने वाले नुकसान (Side Effects of Drinking Less Water)

कम होती है एनर्जी

अगर आप रोजाना कम पानी पीते हैं तो इससे शरीर की एनर्जी कम होती है. शरीर थका हुआ महसूस करता है. आपको कमजोरी महसूस होती है तो दिन में बार-बार पानी पिएं.

यह भी पढ़ें - लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

स्किन को नुकसान

कम पानी पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है जिसकी वजह से स्किन को भी नुकसान होता है. त्वचा में पानी की कमी होने से झुर्रियां नजर आ सकती है. आपको भरपूर पानी पीना चाहिए.

मेटाबॉलिज्म पर असर

पानी कम मात्रा में पीने से मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है. इसकी वजह से ऊर्जा का स्तर कम होता है. इसके साथ ही सिरदर्द की समस्या हो सकती है. कम पानी पीने से स्ट्रोक का खतरा भी रहता है. आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए.

रोजाना कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? (How Much Water We Should Take Per Day)

पानी पीने के लिए हर किसी के लिए अलग-अलग मात्रा होती है. आपके काम को लेकर इसकी मात्रा तय कर सकते हैं. अधिक मेहनत का काम करने वालों को अधिक पानी पीना चाहिए. महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक पानी पीना चाहिए. हालांकि, हर किसी को दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए. इससे कम पानी पीने से आपको परेशानी हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

