Blood Pressure ही नहीं, सेहत से जुड़ी कई बीमारियों को दूर रखता है चिया सीड्स, ऐसे करें इस्तेमाल

Chia seed benefits: केवल चिया सीड्स ही नहीं, इसके साथ-साथ इसका पानी भी आपकी सेहत को चौतरफा लाभ पहुंचा सकता है. आइए जानें क्या है इसके फायदे...

Abhay Sharma

Updated : Oct 02, 2025, 05:20 PM IST

Blood Pressure ही नहीं, सेहत से जुड़ी कई बीमारियों को दूर रखता है चिया सीड्स, ऐसे करें इस्तेमाल

Chia seed benefits: 

Chia seed benefits: चिया सीड्स सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह हर कोई जानता ही है. लेकिन, केवल चिया सीड्स ही नहीं, इसके साथ-साथ इसका पानी भी आपकी सेहत को चौतरफा लाभ पहुंचा सकता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

इसका पानी पीने से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए चिया सीड्स के पानी का सेवन सुबह-सुबह खाली पेट किया जा सकता है. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे... 

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिया सीड्स का पानी पीकर आप ब्लड प्रेशर की समस्या पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं. इसके अलावा यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में असरदार साबित हो सकता है. ऐसे में अगर आप अपने दिल की सेहत को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप चिया सीड्स के पानी को अपने डेली डाइट प्लान का हिस्सा बना सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

वेट लॉस में फायदेमंद 

अपनी वेट लॉस जर्नी में चिया सीड्स के पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चिया सीड्स का पानी पीकर आप अपनी गट हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं. इतना ही नहीं पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोग औषधीय गुणों से भरपूर इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस ड्रिंक की मदद से आपका पेट साफ रहने लगेगा.

हड्डियों के लिए भी है लाभकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ सालों में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करने की वजह से कम उम्र में भी लोगों को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. चिया सीड्स के पानी में पाए जाने वाले तमाम तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में कारगर माने जाते हैं. हालांकि, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से चिया सीड्स के पानी का सेवन करें. इससे पहले हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

