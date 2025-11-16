FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

सर्दियों में चाय की जगह काढ़ा पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह शरीर को गर्म रखता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही असरदार काढ़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 16, 2025, 12:28 PM IST

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर काढ़ा

Basic immunity-boosting decoctions:  हर्बल काढ़े सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दी-जुकाम, खांसी, गले की खराश और थकान जैसी समस्याओं से बचाते हैं. तुलसी, अदरक, दालचीनी, गिलोय, लहसुन और मसालों से बने ये प्राकृतिक पेय पाचन सुधारते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और पूरे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं. यह पूरी तरह से प्राकृतिक और शक्तिशाली है. 

5 असरदार आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर काढ़े

कैसे बनता है काढ़ा

इसे बनाने के लिए आपको 5-7 तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, सौंफ, मुलेठी, हल्दी पाउडर, लौंग और गुड़ या चीनी की आवश्यकता होगी. एक बर्तन में पानी और सभी सामग्री डालें. पानी आधा रह जाने तक उबालें. आंच बंद कर दें, गुड़ डालें, छान लें और गरमागरम पिएं. यह काढ़ा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, गले की खराश, खांसी और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है.

5 असरदार आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर काढ़े
 
मसाला चाय स्टाइल कढ़ा

अगर आपको चाय का स्वाद पसंद है, तो यह कड़ाका आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. इसे बनाने के लिए, पानी में अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग और तुलसी डालकर 10-15 मिनट तक उबालें, फिर छान लें. पानी के थोड़ा ठंडा होने पर, शहद और नींबू का रस डालकर पिएँ. यह कड़ाका पाचन तंत्र को मज़बूत बनाता है, शरीर की गर्मी बनाए रखता है और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है.
 
सोआ और अजवाइन का पाचक काढ़ा

यह काढ़ा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी सर्दियों में पाचन शक्ति कमज़ोर होती है या ठंड लगने पर पेट दर्द होता है. इसके लिए अजवाइन, सोआ और अदरक को पानी में डालकर 8-10 मिनट तक उबालें, फिर छान लें. हल्दी और काला नमक डालकर गरमागरम पिएं. यह काढ़ा पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है. यह पेट दर्द को भी कम करता है.

5 असरदार आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर काढ़े
 
गिलोय और अश्वगंधा का काढ़ा

यह काढ़ा सहनशक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतरीन है. थकान या कमजोरी महसूस होने पर यह फायदेमंद होता है. इसके लिए, गिलोय, अदरक और तुलसी को पानी में डालकर 10 मिनट तक उबालें, फिर छान लें. इसमें अश्वगंधा चूर्ण और गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएँ और पिएँ. यह काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर की ताकत बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द से राहत देता है.

5 असरदार आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर काढ़े
 
लहसुन और काली मिर्च का काढ़ा

इस काढ़े की तासीर बहुत गर्म होती है और सर्दी-ज़ुकाम या फ्लू के लक्षण दिखने पर यह विशेष रूप से लाभकारी होता है. लहसुन, अदरक और काली मिर्च को पानी में डालकर 8-10 मिनट तक उबालें, फिर छानकर हल्का ठंडा करें. इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएँ. यह काढ़ा सर्दी-ज़ुकाम और कफ से तुरंत राहत देता है और शरीर को जल्दी गर्माहट देता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

