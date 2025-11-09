FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Diabetes Remedy: सुबह बासी मुंह ये 3 हर्बल चूर्ण वाला पानी पीएं, डायबिटीज में 300 पार ब्लड शुगर हो जाएंगी 100 mg/dL

अगर सुबह उठते ही आपका शुगर रोज बढ़ा हुआ होता है तो आपको रोज 3 चीजों से बना हर्बल ड्रिंक बासी मुंह पीना शुरू कर देना चाहिए. ये हर्बल पाउडर से बना ड्रिंक 300 mg/dL पार शुगर को 100 mg/dL पर ला देगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 09, 2025, 12:08 PM IST

Diabetes Remedy: सुबह बासी मुंह ये 3 हर्बल चूर्ण वाला पानी पीएं, डायबिटीज में 300 पार ब्लड शुगर हो जाएंगी 100 mg/dL

Best Drinks for Diabetics

क्या आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है? अगर हां, तो आज हम आपको कुछ पोषक तत्वों से भरपूर ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप नियमित रूप से इन ड्रिंक्स को पीना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में काफी हद तक सुधार आ सकता है.

Best Drinks for Diabetics

आंवला जूस साबित होगा फायदेमंद
आयुर्वेद के अनुसार, आंवले का रस आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. मधुमेह के रोगियों को आंवले का रस पीने की सलाह दी जाती है. अगर आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो रोज़ सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना शुरू कर दें. आंवले के रस का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं.

Best Drinks for Diabetics
 
दालचीनी का पानी पिएं 
क्या आपने कभी दालचीनी का पानी पिया है? अगर नहीं, तो दालचीनी के पानी में मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में कारगर साबित हो सकते हैं. एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएँ, उबालें और छान लें. पानी गर्म होने पर, आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

Best Drinks for Diabetics
 
मेथी का पानी फायदेमंद साबित होगा 
ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए मेथी का पानी भी पिया जा सकता है. एक चम्मच मेथी के दानों को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और अगली सुबह पानी छान लें. आप मेथी का पानी पी सकते हैं और भीगे हुए मेथी के दानों को चबा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी का पानी काफी फायदेमंद हो सकता है.

Best Drinks for Diabetics

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

