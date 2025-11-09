Diabetes Remedy: सुबह बासी मुंह ये 3 हर्बल चूर्ण वाला पानी पीएं, डायबिटीज में 300 पार ब्लड शुगर हो जाएंगी 100 mg/dL

अगर सुबह उठते ही आपका शुगर रोज बढ़ा हुआ होता है तो आपको रोज 3 चीजों से बना हर्बल ड्रिंक बासी मुंह पीना शुरू कर देना चाहिए. ये हर्बल पाउडर से बना ड्रिंक 300 mg/dL पार शुगर को 100 mg/dL पर ला देगा.

क्या आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है? अगर हां, तो आज हम आपको कुछ पोषक तत्वों से भरपूर ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप नियमित रूप से इन ड्रिंक्स को पीना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में काफी हद तक सुधार आ सकता है.

आंवला जूस साबित होगा फायदेमंद

आयुर्वेद के अनुसार, आंवले का रस आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. मधुमेह के रोगियों को आंवले का रस पीने की सलाह दी जाती है. अगर आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो रोज़ सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना शुरू कर दें. आंवले के रस का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं.





दालचीनी का पानी पिएं

क्या आपने कभी दालचीनी का पानी पिया है? अगर नहीं, तो दालचीनी के पानी में मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में कारगर साबित हो सकते हैं. एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएँ, उबालें और छान लें. पानी गर्म होने पर, आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं.





मेथी का पानी फायदेमंद साबित होगा

ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए मेथी का पानी भी पिया जा सकता है. एक चम्मच मेथी के दानों को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और अगली सुबह पानी छान लें. आप मेथी का पानी पी सकते हैं और भीगे हुए मेथी के दानों को चबा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी का पानी काफी फायदेमंद हो सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.