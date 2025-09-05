स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी को अपनाने चाहिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये अनमोल विचार, जीवन को मिलेगी नई दिशा

Dr. Radhakrishnan Thoughts: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है. वह देश के राराष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षक थे.

Teachers Day 2025: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और जिसके बाद उन्होंने दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला. वह दार्शनिक, शिक्षक, लेखक और राजनेता भी थे. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा कार्य भी किया था. उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था. डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस को उनके छात्रों जब मनाया तो उन्होंने विचार को विनम्रतापूर्वक ठुकराते हुए कहा कि उनका जन्मदिन व्यक्तिगत उत्सव के रूप में मनाने के बजाय, इसे शिक्षकों के सम्मान में समर्पित किया जाए. तब उनके प्रस्ताव से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत 1962 में हुई थी. आप उनके विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हैं. यह आपके जीवन को नई दिशा देंगे.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल विचार

- शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है.

- शिक्षक केवल वही नहीं है, जो पढ़ाता है, बल्कि वह है जो अपने आचरण से प्रेरणा देता है.

- पुस्तकें वह साधन हैं, जिनके बिना मानव सभ्यता असंभव है.

- धर्म का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, न कि बांटना

यह भी पढ़ें - Teachers Day 2025 Wishes: शिक्षक दिवस पर इन खूबसूरत संदेशों को भेज गुरुजनों को दें शुभकामनाएं

- हम तब तक महान राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता न दें.

- शिक्षा हमें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है.

- ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए

- सच्ची शिक्षा वह है, जो हमें मानवता की सेवा करना सिखाए

- जब हम शिक्षा को केवल रोजगार पाने का साधन बना देते हैं, तो उसका असली उद्देश्य खो जाता है.

- शिक्षक का कार्य केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग दिखाना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.