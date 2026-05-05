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क्या आपको तैरना नहीं आता? पानी में डूबते समय ये सिंपल तरकीब बचा सकती है आपकी जान 

पानी में पैर रखते ही अगर आपको डर लगने लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं. हर साल डूबने की कई घटनाएं सिर्फ घबराहट की वजह से होती हैं, तैरना न आने से नहीं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इसी डर को तोड़ने का तरीका दिखाया है. सवाल ये है कि क्या सच में बिना तैराकी सीखे भी आप खुद को बचा सकते हैं?

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ऋतु सिंह

Updated : May 05, 2026, 12:58 PM IST

क्या आपको तैरना नहीं आता? पानी में डूबते समय ये सिंपल तरकीब बचा सकती है आपकी जान 

If you don't know how to swim, how do you save yourself while drowning?

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अक्सर हम मान लेते हैं कि तैरना न आना ही सबसे बड़ा खतरा है. लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. विशेषज्ञ बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में लोग घबराहट के कारण डूबते हैं. जैसे ही पानी में संतुलन बिगड़ता है, लोग तेजी से हाथ-पैर चलाने लगते हैं, जिससे शरीर और जल्दी थक जाता है. यही घबराहट सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है.

वायरल वीडियो में दिखा आसान तरीका
एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने बेहद सरल तकनीक समझाई है. जैसे ही आपको लगे कि आप डूब सकते हैं, सबसे पहले खुद को शांत रखें. अपने शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें और पैरों को धीरे-धीरे ऐसे हिलाएं जैसे आप जमीन पर चल रहे हों. इस तरीके से शरीर का संतुलन बना रहता है और पानी आपको ऊपर बनाए रखने में मदद करता है. अगर आप हाथों को हल्का फैलाकर रखें, तो संतुलन और बेहतर हो सकता है.

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सांस पर कंट्रोल क्यों है सबसे जरूरी
पानी में सबसे बड़ा खेल आपकी सांस का होता है. घबराने पर सांस तेज हो जाती है, जिससे शरीर जल्दी थक जाता है और ऊर्जा खत्म होने लगती है. अगर आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं, तो आप ज्यादा देर तक खुद को संभाल सकते हैं. यही छोटी सी चीज कई बार जिंदगी और मौत के बीच फर्क बना देती है.

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ये बात जो लोग नजरअंदाज करते हैं
यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्किल है. भारत जैसे देश में, जहां नदियां, तालाब और बारिश के मौसम में जलभराव आम है, यह जानकारी हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग यह मानकर पानी में उतर जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तैयारी की कमी उन्हें खतरे में डाल देती है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि बेसिक सेफ्टी स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तैराकी सीखना.

क्या सिर्फ यही काफी है? 
यह तरीका आपात स्थिति में मदद कर सकता है, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि हर व्यक्ति को बुनियादी तैराकी जरूर सीखनी चाहिए. खासकर बच्चों को कम उम्र में पानी से जुड़ी सुरक्षा सिखाना बेहद जरूरी है. तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है.

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पानी से डरना स्वाभाविक है, लेकिन सही जानकारी आपको सुरक्षित रख सकती है. अगर आप शांत रहना और अपने शरीर को संतुलित रखना सीख जाते हैं, तो मुश्किल समय में खुद को बचा सकते हैं. लेकिन याद रखें, यह एक शुरुआत है, पूरी सुरक्षा के लिए तैराकी सीखना जरूरी है.
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