Health Tips: शराब के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीजें, पड़ जाएंगे लेने के देने, बेहतर विकल्प ये रहा

शराब के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीजें, पड़ जाएंगे लेने के देने

डीएनए हिंदीः बहुत से लोग शराब (Alcohol) पीने के बेहद शौकीन होते हैं. कोई कभी-कभार मूड हल्का करने के लिए या दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में पीता है तो कुछ लोगों को शराब की लत (Alcohol Addiction) होती है. ज्यादातर लोग शराब के साथ खाने में क्या खाना चाहिए इसको लेकर सजग नहीं होते हैं (Snacks With Drinks) . ऐसे में वे शराब के साथ खाने का कुछ ऑर्डर देते समय, अपना पसंदीदा स्नैक्स मंगा लेते हैं. ऐसे में कई बार लोग कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है (Alcohol's Effects on the Body). अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पसंदीदा शराब के साथ क्या खा सकते हैं और आपको किन चीजों से बचना चाहिए.

बीन्स और रेड वाइन

कई लोग रात के खाने के साथ वाइन पीना पसंद करते हैं. लेकिन, अगर आपके खाने में बीन्स या दाल से बनी कोई चीज है तो आपको इसके साथ वाइन नहीं पीना चाहिए. क्योंकि, बीन्स या मसूर में उच्च मात्रा में आयरन होता है जो शराब के साथ लेने पर शरीर द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है. दरअसल, वाइन में टैनिन नामक यौगिक होता है, जो इस जरूरी खनिज के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है.

ब्रेड और बीयर

अगर बीयर पीने के बाद आपका पेट फूलने लगता है तो आप जरूर बीयर के साथ ब्रेड का सेवन करते होंगे. ऐसा करने से बचना चाहिए. क्योंकि, इन दोनों चीजों में यीस्ट होता है. इतनी ज्यादा मात्रा में यीस्ट आपका शरीर पचा नहीं पाता है. जिसकी वजह से पाचन संबंधी समस्या या कैंडिडा अतिवृद्धि की समस्या होती है.

ज्यादा नमकीन वाला भोजन

कई लोग शराब के साथ फ्रेंच फ्राइज और चीजी नाचोज का सेवन करते हैं. यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. क्योंकि, इन दोनों स्नैक्स में उच्च मात्रा में सोडियम होता है, जो आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है.

मारिनारा पिज्जा

शराब पेट खाली करने की प्रक्रिया में देरी करता है और निचले ओसोफैगल स्फिंक्टर में तनाव कम करता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है. ऐसे में मारिनारा सॉस के साथ पिज्जा खाने के बाद ये लक्षण और भी गंभीर रूप ले लेता है. इसके अलावा मारिनारा पिज्जा अम्लीय टमाटर जीईआरडी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन की समस्या पैदा कर सकते हैं. इसके बजाय आप कोई भी दूसरा पिज्जा ले सकते हैं जिसमें टमाटर न हो.

चॉकलेट का सेवन

इन सभी के अलावा शराब पीते समय या इसके बाद चॉकलेट, कैफीन या कोको से भी बचना चाहिए. वे गैस्ट्रो के मुद्दों को बढ़ाते हैं, जो दूसरे एसिड भोजन से शुरू होता है.

शराब के साथ इन चीजों का कर सकते हैं सेवन

स्नैक्स में इन चीजों के बजाय आप सलाद या नट्स खा लें. लेकिन, इस बात का ध्यान रखें कि इन खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में सोडियम न हो.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

