FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों ने मारी उछाल

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

LPG Price Hike: देश के कई राज्यों में 1000 रुपये पार पहुंचा घरेलू गैस सिलिंडर, जानिए कहां सबसे महंगा और कहां सबसे सस्ता

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और हालिया कीमत बढ़ोतरी के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर फिर चर्चा में है. कई राज्यों में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी दाम अपेक्षाकृत कम बने हुए हैं. सरकार ने आपूर्ति सामान्य रहने की बात कही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 11, 2026, 02:33 PM IST

LPG Price Hike: देश के कई राज्यों में 1000 रुपये पार पहुंचा घरेलू गैस सिलिंडर, जानिए कहां सबसे महंगा और कहां सबसे सस्ता

Where is the domestic gas cylinder most expensive and where is it cheapest

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्य-पूर्व यानी में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर लोगों में कुछ हद तक चिंता देखी जा रही है. कई जगहों पर उपभोक्ताओं द्वारा एहतियातन गैस की पैनिक बुकिंग भी की जा रही है. हालांकि सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि घरेलू उपयोग के लिए Domestic LPG Cylinder 14.2 kg की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. अधिकारियों के मुताबिक आम उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
 
इसी बीच मांग और वितरण को संतुलित रखने के लिए सरकार ने एलपीजी रिफिल से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया है. इसके तहत सिलिंडर रिफिल की न्यूनतम अवधि को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि उपलब्ध स्टॉक का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और सप्लाई चेन पर दबाव कम हो. 

घरेलू रसोई गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलिंडर की कीमतें फिर चर्चा में है. 14.2 किलोग्राम वाले Domestic LPG Cylinder 14.2 kg के दाम अलग-अलग राज्यों में अलग हैं. कहीं कीमत 900 रुपये के आसपास है तो कुछ राज्यों में यह 1000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई है.

घरेलू रसोई गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों में सिलिंडर की कीमतें फिर चर्चा में हैं. 14.2 किलोग्राम वाले Domestic LPG Cylinder 14.2 kg की कीमतों में मार्च 2026 में ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अलग-अलग राज्यों में कीमतों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है.

Mumbai में घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत फिलहाल लगभग ₹912.50 है, जो देश के कई हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है. हालांकि देश के कुछ राज्यों में यही सिलिंडर 1000 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुका है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार Tripura में घरेलू एलपीजी की कीमत करीब ₹1073.50 तक पहुंच गई है, जो फिलहाल सबसे अधिक बताई जा रही है. इसके अलावा Sikkim में लगभग ₹1065.50, Mizoram में करीब ₹1065, Manipur में करीब ₹1064.50 और Bihar में करीब ₹1002.50 प्रति सिलिंडर तक पहुंच चुकी है.

वहीं कई बड़े राज्यों में कीमतें अभी भी 1000 रुपये से नीचे बनी हुई हैं. उदाहरण के तौर पर Delhi में घरेलू सिलिंडर करीब ₹913, Gujarat में लगभग ₹920.50, Karnataka में करीब ₹915.50, और Rajasthan में लगभग ₹916.50 बताई जा रही है.

महाराष्ट्र में यह कीमत करीब ₹912.50 है, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है. विशेषज्ञों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में अंतर का कारण परिवहन लागत, स्थानीय टैक्स और वितरण व्यवस्था होते हैं.

वहीं 19 किलोग्राम वाले Commercial LPG Cylinder 19 kg की कीमतों में भी करीब ₹144 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई राज्यों में इसका दाम अब लगभग ₹1800 से ₹2300 के बीच पहुंच गया है.

उधर , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया से बाहर आयात स्रोतों में विविधता लाकर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जबकि क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि घरेलू गैस आपूर्ति स्थिर बनी हुई है

विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतों, आयात लागत और मुद्रा विनिमय दर में बदलाव के कारण घरेलू एलपीजी की कीमतों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है.

नोट- एलपीजी सिलेंडर के रेट के इंपुट-https://www.goodreturns.in/lpg-price.html से लिए गए हैं.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
Ketu Gochar: केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement