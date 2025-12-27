FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

Piles Remedy: कोने-कोने से आंतों में जमा गंदगी निकाल देंगे ये 5 फ्रूट्स, कब्ज-बवासीर वालों के लिए डॉक्टर की है ये सलाह

कोने-कोने से आंतों में जमा गंदगी निकाल देंगे ये 5 फ्रूट्स, कब्ज-बवासीर वालों के लिए डॉक्टर की है ये सलाह

RPSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, 11 जनवरी को होगा पहला एग्जाम

RPSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, 11 जनवरी को होगा पहला एग्जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग

इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

क्या पैंतीस वर्ष की आयु के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने शरीर का एक बड़ा रहस्य उजागर किया है. इस स्टडी में बताया गया है कि कैसे आप इस जवानी बुढापे में जाने की गति धीमी कर सकते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 27, 2025, 12:22 PM IST

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

Does youthfulness begin to decline after age 35?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Peak age for physical fitness:शारीरिक फिटनेस और मांसपेशियों की ताकत लगभग 35 वर्ष की आयु में अपने चरम पर पहुंचती है, जिसके बाद धीरे-धीरे कम होने लगती है. व्यायाम से इस गिरावट को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी गति को कम किया जा सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यायाम शुरू करने में कभी देर नहीं होती. स्वीडन के एक अध्ययन ने इस पर प्रकाश डाला है. आइए इसके बारे में और जानें. 

स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन किया है. इसे स्वीडिश शारीरिक गतिविधि और फिटनेस अध्ययन - SPAF कहा जाता है. सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं पर 47 वर्षों तक निगरानी रखी गई. इन लोगों की आयु 16 से 63 वर्ष के बीच थी और उनकी शारीरिक क्षमता, शक्ति और मांसपेशियों की सहनशक्ति का बार-बार परीक्षण किया गया. यह अध्ययन इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक ही लोगों पर लंबे समय तक निगरानी रखी गई. जो पिछले अध्ययनों से अलग है.

35 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण क्यों है?
शारीरिक क्षमता, मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति लगभग 35 वर्ष की आयु में अपने चरम पर पहुँचती है. उसके बाद, इनमें धीरे-धीरे गिरावट आने लगती है. इसका मतलब है कि 35 वर्ष की आयु एक महत्वपूर्ण मोड़ है. अध्ययनों से पता चला है कि इस आयु के बाद, शरीर का प्रदर्शन गिरने लगता है, चाहे आप कितना भी व्यायाम करें.

कमी की प्रक्रिया कैसी होती है?
शुरुआत में, शारीरिक क्षमता में गिरावट की यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, केवल 0.3 से 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, यह दर बढ़ती है और 2.0 से 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है. अध्ययन के अनुसार, ये बदलाव पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे जाते हैं. व्यायाम शुरू करने से शारीरिक क्षमता में 5 से 10 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है.

व्यायाम इस गिरावट को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन इसे निश्चित रूप से धीमा कर सकता है. व्यायाम शुरू करने में कभी देर न करें. अध्ययन के अनुसार, व्यायाम शारीरिक क्षमता में गिरावट को रोक नहीं सकता, लेकिन इसे निश्चित रूप से धीमा कर सकता है. 35वां वर्ष अब चरम वर्ष क्यों है? शोधकर्ता इसका अध्ययन कर रहे हैं. बुढ़ापा 35 वर्ष की आयु से शुरू होता है, लेकिन हम सक्रिय जीवनशैली अपनाकर इसे चुनौती दे सकते हैं. शोध कहता है कि नियमित गतिविधि और व्यायाम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं. यह अध्ययन 'जर्नल ऑफ कैचेक्सिया, सार्कोपेनिया एंड मसल' में प्रकाशित हुआ था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
MORE
Advertisement