क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

क्या पैंतीस वर्ष की आयु के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने शरीर का एक बड़ा रहस्य उजागर किया है. इस स्टडी में बताया गया है कि कैसे आप इस जवानी बुढापे में जाने की गति धीमी कर सकते हैं.

Peak age for physical fitness:शारीरिक फिटनेस और मांसपेशियों की ताकत लगभग 35 वर्ष की आयु में अपने चरम पर पहुंचती है, जिसके बाद धीरे-धीरे कम होने लगती है. व्यायाम से इस गिरावट को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी गति को कम किया जा सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि व्यायाम शुरू करने में कभी देर नहीं होती. स्वीडन के एक अध्ययन ने इस पर प्रकाश डाला है. आइए इसके बारे में और जानें.

स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन किया है. इसे स्वीडिश शारीरिक गतिविधि और फिटनेस अध्ययन - SPAF कहा जाता है. सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं पर 47 वर्षों तक निगरानी रखी गई. इन लोगों की आयु 16 से 63 वर्ष के बीच थी और उनकी शारीरिक क्षमता, शक्ति और मांसपेशियों की सहनशक्ति का बार-बार परीक्षण किया गया. यह अध्ययन इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक ही लोगों पर लंबे समय तक निगरानी रखी गई. जो पिछले अध्ययनों से अलग है.

35 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण क्यों है?

शारीरिक क्षमता, मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति लगभग 35 वर्ष की आयु में अपने चरम पर पहुँचती है. उसके बाद, इनमें धीरे-धीरे गिरावट आने लगती है. इसका मतलब है कि 35 वर्ष की आयु एक महत्वपूर्ण मोड़ है. अध्ययनों से पता चला है कि इस आयु के बाद, शरीर का प्रदर्शन गिरने लगता है, चाहे आप कितना भी व्यायाम करें.

कमी की प्रक्रिया कैसी होती है?

शुरुआत में, शारीरिक क्षमता में गिरावट की यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, केवल 0.3 से 0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, यह दर बढ़ती है और 2.0 से 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है. अध्ययन के अनुसार, ये बदलाव पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे जाते हैं. व्यायाम शुरू करने से शारीरिक क्षमता में 5 से 10 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है.

व्यायाम इस गिरावट को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन इसे निश्चित रूप से धीमा कर सकता है. व्यायाम शुरू करने में कभी देर न करें. अध्ययन के अनुसार, व्यायाम शारीरिक क्षमता में गिरावट को रोक नहीं सकता, लेकिन इसे निश्चित रूप से धीमा कर सकता है. 35वां वर्ष अब चरम वर्ष क्यों है? शोधकर्ता इसका अध्ययन कर रहे हैं. बुढ़ापा 35 वर्ष की आयु से शुरू होता है, लेकिन हम सक्रिय जीवनशैली अपनाकर इसे चुनौती दे सकते हैं. शोध कहता है कि नियमित गतिविधि और व्यायाम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं. यह अध्ययन 'जर्नल ऑफ कैचेक्सिया, सार्कोपेनिया एंड मसल' में प्रकाशित हुआ था.

