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क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

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क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

क्या कुत्ते के काटने के बाद इंसान भौंकने लगता है या पानी से डरने लगता? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में डर और भ्रम दोनों पैदा करता है. लेकिन सच्चाई इससे अलग है, और इसे समझना आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 21, 2026, 12:41 PM IST

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

Does rabies turn a human into a ‘dog-like’ creature? Photo Credit: AI
 

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रेबीज को लेकर समाज में कई मिथक फैले हुए हैं. सबसे आम धारणा यह है कि इस बीमारी में इंसान कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और नहाना और पानी पीना तक छोड़ देता है, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है. लेकिन क्या ये सच है. असल में, रेबीज दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे मरीज की आवाज, व्यवहार और शरीर की गतिविधियां बदल जाती हैं. लेकिन ऊपर दी गई धारणाएं कितनी सच हैं. चलिए समझते हैं.

शरीर में क्या होता है जब रेबीज फैलता है?

जब रेबीज वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो वह धीरे-धीरे नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है. वहां पहुंचकर यह सूजन और गंभीर क्षति पैदा करता है. इसका असर यह होता है कि मरीज को बोलने, निगलने और सामान्य रूप से प्रतिक्रिया देने में दिक्कत होने लगती है. कई बार आवाज में अजीब बदलाव आ जाते हैं, जिसे लोग “भौंकना” समझ लेते हैं. कई बार हिचकी को भी लोग भौंकना ही मानते हैं. यही से लोगो में डर और गलतफहमी शुरू होती है.

पानी से डर क्यों लगने लगता है?

रेबीज का एक खतरनाक लक्षण है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर. जब मरीज पानी पीने की कोशिश करता है, तो गले की मांसपेशियों में तेज ऐंठन होती है. इससे उसे घुटन जैसी महसूस होती है और वह पानी से डरने लगता है. आम व्यक्ति के लिए यह स्थिति बेहद असामान्य लगती है, लेकिन यही रेबीज की पहचान है. पानी से डर उसकी तकलीफ के कारण होती है न कि इसलिए कि उसके अंदर कुत्ते के गुण आ जाते हैं.

आम लोगों के लिए सबसे जरूरी चेतावनी

सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग कुत्ते के काटने को हल्के में ले लेते हैं. यही लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इलाज लगभग असंभव हो जाता है. इसका सीधा मतलब है कि बचाव ही एकमात्र उपाय है.

कुत्ते के काटने के बाद क्या करें?

अगर किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले या खरोंच दे, तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए. समय पर वैक्सीन लेने से इस खतरनाक बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है.

एक छिपा सच जो लोग नहीं जानते

रेबीज को अक्सर “साइलेंट किलर” कहा जाता है, क्योंकि यह शुरुआत में सामान्य बीमारी जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही यह दिमाग तक पहुंचता है, स्थिति तेजी से बिगड़ती है. यही कारण है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में जागरूकता की कमी, इस बीमारी को और खतरनाक बना देती है. रेबीज में इंसान कुत्ते की तरह नहीं भौंकता, बल्कि उसके दिमाग और शरीर पर गंभीर असर पड़ता है. इस बीमारी से डरने से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर इलाज. छोटी सी लापरवाही भी जान के लिए खतरा बन सकती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

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