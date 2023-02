Onion Juice For Hair: बाल झड़ने की समस्या में कितना कारगर है प्याज का रस, जानिए क्या हैं इसके अन्य फायदे  

बाल झड़ने की समस्या में कितना कारगर है प्याज का रस

डीएनए हिंदी: बढ़ते प्रदूषण और गलत खानपान के चलते बालों का झड़ना (Hair Fall) आम हो गया है. ऐसे में लोग बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं. इन्हीं में से एक नुस्खा है प्याज का रस (Onion Juice For Hair). स्वास्थ्य बालों के लिए प्याज का रस बेहद ही फायदेमंद (Onion Juice Benefits For Hair) साबित होता है. इसी धारणा को लेकर मार्केट में कई तरह के तेल और शैंपू भी उपलब्ध हैं. प्याज के रस का उपयोग दशकों से घरेलू उपचार (Onion Juice Home Remedy For Hair) के रूप में किया जाता रहा है. बालों के झड़ने के लिए प्याज का रस बेहद ही प्रभावी माना जाता है. साथ ही ये बालों की चमक भी बढ़ाता है. आइए जानते हैं कैसे करते हैं प्याज के रस का इस्तेमाल और क्या हैं इसके फायदे.

प्याज के रस के फायदे

एलोपेशिया का उपचार

सूजन, ड्राईनेस और खुजली से राहत

बालों का झड़ना

रूसी कम करे

फ्रिजी बाल को ठीक करे

समय से पहले बाल सफेद होने से रोके

प्याज का रस बालों को बनाता है खूबसूरत

बालों में शाइनिंग लाने के लिए लोग कई तरह के कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके लिए आप प्याज के छिलकों के पानी से बालों को वॉश करें. ऐसा करने से आपके बाल मुलायम और चमकदार हो जाएंगे.

बालों के लिए कितना फायदेमंद है प्याज का रस

प्याज का रस कई तरह से बालों को झड़ने से रोकता है. प्याज में मौजूद सल्फर उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पोषण तत्व के रूप में काम करते हैं. बालों की जड़ों में प्याज का रस लगाने से बाल मजबूत और घने बनते हैं. ऐसे में प्याज के रस का इस्तेमाल कर बालों को झड़ने को रोका जा सकता है. इसके अलावा प्याज से निकलने वाला सल्फर कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है. वहीं, कोलेजन इसके बदले में स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं और बालों के विकास के उत्पादन में मदद करता है.

ब्लड सुर्कुलेशन भी होता है बेहतर

प्याज ब्लड सुर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, साथ ही बालों और स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से रक्त की आपूर्ति बढ़ बढ़ती है. जिससे बालों के विकास बेहतर तरीके से होता है.

इसके अलावा प्याज के रस को एलोपेसिया या पैटर्न गंजापन जैसी समस्या का इलाज नहीं माना जाना जा सकता. लेकिन, यह बालों के विकास को प्रोत्साहित और संरक्षित करने में मदद कर सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

