FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra Passes Away: दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कुंडली में नाड़ी दोष हो तो क्या बच्चा पैदा करने में आती है दिक्कत? जानिए क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे में शादी

नाड़ी दोष क्या है? शादी से पहले नाड़ी दोष जानना क्यों ज़रूरी है? अगर इस दोष वाले लोग शादी करें तो क्या होगा? क्या समस्याएं आएंगी?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 24, 2025, 12:41 PM IST

कुंडली में नाड़ी दोष हो तो क्या बच्चा पैदा करने में आती है दिक्कत? जानिए क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे में शादी

नाड़ी दोष हो किसी में तो शादी क्यों नहीं करनी चाहिए?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय हिंदू विवाह संस्कारों में, विवाह से पहले लड़के और लड़की की कुंडलियों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है कि वे मेल खाती हैं या नहीं. इन कुंडलियों के मेल के आधार पर ही भविष्यवाणी की जाती है कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा. अगर उनकी कुंडलियाँ मेल नहीं खातीं, तो इसका मतलब है कि उनमें तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई दोष है. अगर इस दोष वाले लोग विवाह करते हैं, तो वे सुखी नहीं रहते. ज्योतिषियों का कहना है कि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.
 
न्यूरोलॉजिकल विकार कैसे जानें..?

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वर और वधू दोनों में एक ही दोष हो, तो इसे नाड़ी दोष माना जाता है. यह दोष मूलतः तीन प्रकार का होता है. इसे आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी में विभाजित किया गया है. ये दोष वैवाहिक जीवन की शांति को प्रभावित करने वाले दोष माने जाते हैं. कहा जाता है कि ये दोष संतान प्राप्ति में बाधा डालते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं.

नाड़ी दोष सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ों में से एक की मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है. जी हां, अगर नाड़ी दोष है, तो शादी के बाद पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने की संभावना होती है. शादी के बाद पहले दिन से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं. ये समस्याएं हर दिन जारी रहती हैं. इसका मतलब है कि पति-पत्नी के बीच लगातार बहस और झगड़े होते रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में समस्याएं बढ़ सकती हैं. बच्चा होने की संभावना कम हो जाएगी. नाड़ी दोष के कारण महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जन्म लेने वाले बच्चे के स्वास्थ्य में भी बाधाएं आएंगी. इन समस्याओं से बचने के लिए, नाड़ी दोष वाले लोगों के लिए शादी न करना ही बेहतर है. यदि यह अपरिहार्य है, तो इस नाड़ी दोष के उपाय करने के बाद शादी करना बेहतर है.
 
क्या इस त्रुटि का कोई समाधान है?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस नाड़ी दोष के निवारण के उपाय हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि वैदिक ज्योतिष में इस नाड़ी दोष को दूर करने के कुछ उपाय हैं. ये सभी उपाय विवाह से पहले या बाद में दोष को कम करने वाले उपाय हैं.
 
दोष के प्रभाव को कम करने के उपाय...

* वैवाहिक समस्याओं का कारण बनने वाले नाड़ी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, दंपत्ति सप्ताह में दो बार गरीबों को अनाज से बनी चीज़ें दान कर सकते हैं. भोजन के साथ-साथ आप कपड़े भी दान कर सकते हैं.

*चूँकि विष्णु को नाड़ी दोष दूर करने वाला देवता माना जाता है, इसलिए नियमित रूप से विष्णु की पूजा करें. इससे आप अपने दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं. आप नाड़ी दोष पूजा में भी भाग ले सकते हैं या उसका आयोजन कर सकते हैं, जो केवल मंदिरों में ही आयोजित की जाती है.

*नाड़ी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए. इस महामृत्युंजय मंत्र से समस्याओं में कमी आने की संभावना रहती है. हो सके तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर होगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
MORE
Advertisement
धर्म
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
MORE
Advertisement