क्या सच में हीरा चाटने से तुरंत मौत हो जाती है? जानें मेडिकल साइंस इसके पीछे क्या बताता है सच

फिल्मों या इतिहास के पन्नों को जब आप पलटकर देखते हैं तो कई बार देखा-सुना होगा कि किसी इंसान की हीरा चाटते ही मौत हो गई, लेकिन क्या सच में हीरा चाटना जानलेवा होता है. मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है चलिए समझते हैं.

हीरे को चाटने से तुरंत मौत होने का दावा सोशल मीडिया, फिल्मों और लोककथाओं में बार-बार सुना और देखा होगा लेकिन इसके पीछे क्या सच है ये कोई नहीं बताता है. हीरा क्या सच में कोई जहर होता है जिसे चाटने भर से मौत हो सकती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो चलिए जाने इसके पीछे क्या सच है और क्या झूठ. और कब हीरा इंसान के लिए जानलेवा बनता है, ये सब कुछ जानते हैं.

हीरा क्या जहर है?

वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे शुद्ध पदार्थों में से एक माना गया है. हीरा लगभग 99.95% शुद्ध कार्बन से बना होता है और ये वही कार्बन तत्व है जो हमारे शरीर, भोजन और सांसों तक में मौजूद होता है. तो फिर इसे चाटने से मौत कैसे हो सकती है? असल में हीरा chemically inert होता है, यानी लार, पेट के अम्ल या एंजाइम्स से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है. इसलिए हीरे को चाटने से न तो ज़हर फैलता है और न ही मौत होती है. यह दावा पूरी तरह मिथक है.

फिर कब हीरा जान के लिए हो सकता है खतरा?

हिरा चाटने से तो मौत नहीं होती लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है और ये ही जानलेवा होता है. असल में हीरा दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है और इसके किनारे बेहद नुकीले हो सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति गलती से हीरा निगल लेया छोटा लेकिन नुकीला हीरा पेट में चला जाए तो यह गले या आंतों को काट सकता है और इससे इंटर्नल ब्लीडिंग हो सकती हैं या आंतों में छेद होने से जान जा सकती है. ऐसी स्थिति में ही केवल मेडिकल इमरजेंसी बनती है. यह खतरा विषाक्तता का नहीं, बल्कि यांत्रिक चोट (mechanical injury) का होता है.

यह अफवाह फैली कैसे कि हीरा चाटने से होती है मौत?

तो फिर फिल्मों-इतिहास में ये बात कैसे लिखी या दिखाई गई कि हीरा चाटने से मौत हो जाती है. इतिहासकारों के अनुसार इस मिथक के पीछे कई कारण थे. सबसे पहले कि हीरा बहुमूल्य रहा है और इसकी चोरी का खतरा भी सबसे ज्यादा था इसलिए चोरी रोकने के लिए ऐसा मिथ फैलाया गया. प्राचीन हीरा खदानों में मजदूरों को डराया जाता था ताकि वे हीरे निगलकर चोरी न कर सकें. वहीं कुछ शासक अपनी अंगूठियों में ज़हर छिपाते थे. समय के साथ लोगों ने ज़हर को हीरे से जोड़ दिया.

हालांकि पॉलिशिंग के रसायन होते हैं खतरनाक

कच्चे या अधपॉलिश हीरों पर तेज़ रसायन लगे हो सकते हैं. बिना साफ किए चाटने पर जलन हो सकती है, लेकिन यह हीरे की वजह से नहीं, बल्कि रसायनों के कारण. इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि “हीरा चाटते ही मौत हो जाती है”, तो समझ जाइए यह विज्ञान नहीं, सिर्फ एक पुराना भ्रम है.

