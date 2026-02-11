FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

भारत के डेटा पर अमेरिका, चीन की नजर- राहुल, ट्रंप से बराबरी की बात करनी होगी, ट्रंप सिर्फ अपने किसानों को बचाना चाहते, हमारे देश के लोग हमारी ताकत हैं, हमें अपने किसानों की रक्षा करनी होगी, भारत के लोगों से झूठ बोल रहे ट्रंप, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा | लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे, बजट पर चर्चा में बोल रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी के भाषण को लेकर सदन में हंगामा, विरोधी को जकड़ का पता लग जाता है-राहुल, राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया... पाक संसद में US पर बरसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया... पाक संसद में US पर बरसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

क्या ग्लूटेन-फ्री डाइट वाकई वजन घटाने में मदद करती है? जानिए क्या सच में ये वजन तेजी से कम करती है?

क्या ग्लूटेन-फ्री डाइट वाकई वजन घटाने में मदद करती है? जानिए क्या सच में ये वजन तेजी से कम करती है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या ग्लूटेन-फ्री डाइट वाकई वजन घटाने में मदद करती है? जानिए क्या सच में ये वजन तेजी से कम करती है?

वेट कम करने के लिए आजकल लोग केवल कार्ब्स ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि ग्लूटेन फ्री डाइट को भी तवज्जो देते हैं. लेकिन क्या सच में ये वेट लॉस में मददगार है या इसे ज्यादा लेने के भी कोई नुकसान हैं?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 11, 2026, 12:38 PM IST

क्या ग्लूटेन-फ्री डाइट वाकई वजन घटाने में मदद करती है? जानिए क्या सच में ये वजन तेजी से कम करती है?

Is a gluten-free diet beneficial?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल ग्लूटेन-फ्री डाइट तेजी से ट्रेंड कर रही है. कई लोग मानते हैं कि अगर वे ग्लूटेन छोड़ दें तो वजन तेजी से कम हो जाएगा. लेकिन क्या यह दावा वैज्ञानिक रूप से सही है? आइए जानते हैं कि ग्लूटेन क्या है, यह शरीर पर कैसे असर डालता है और क्या यह वेट लॉस के लिए सच में फायदेमंद है.

ग्लूटेन क्या होता है?

ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ (बार्ले) और राई जैसे अनाजों में पाया जाता है. यह आटे को लचीलापन देता है और रोटी, ब्रेड व केक को नरम बनाता है. ग्लूटेन का मुख्य काम खाद्य पदार्थों को स्ट्रक्चर देना होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है.

ग्लूटेन शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा सकता है?

कुछ लोगों में ग्लूटेन से एलर्जी या असहिष्णुता (Gluten Intolerance) होती है. सबसे गंभीर स्थिति सीलिएक डिजीज (Celiac Disease) है, जिसमें ग्लूटेन आंतों को नुकसान पहुंचाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक देता है.

ग्लूटेन से होने वाले संभावित नुकसान:

  1. पेट दर्द और गैस
  2. दस्त या कब्ज
  3. थकान और कमजोरी
  4. त्वचा पर रैश
  5. माइग्रेन और ब्रेन फॉग

हालांकि, ये समस्याएं सभी लोगों में नहीं होतीं.

क्या ग्लूटेन-फ्री डाइट वजन घटाने में मदद करती है?

ग्लूटेन-फ्री डाइट अपनाने से वजन घट सकता है, लेकिन इसका कारण ग्लूटेन नहीं बल्कि कैलोरी कम होना है. असल में जब लोग ग्लूटेन छोड़ते हैं, तो वे अक्सर प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं और ब्रेड और जंक फूड छोड़ देते हैं. साथ ही डाइट मैनेज कर अधिक फल, सब्जियां और प्रोटीन लेते हैं. इससे कैलोरी कम होती है और वजन घटता है. लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार, सिर्फ ग्लूटेन छोड़ने से वजन अपने आप कम नहीं होता.

ग्लूटेन-फ्री डाइट के संभावित नुकसान

बिना मेडिकल जरूरत के ग्लूटेन छोड़ने से  फाइबर की कमी हो सकती है और विटामिन B और आयरन की कमी हो सकती है. 

किसे ग्लूटेन-फ्री डाइट अपनानी चाहिए?

सीलिएक रोग से पीड़ित लोग को ग्लूटेन फ्री खाना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है. वहीं सामान्य स्वस्थ लोगों को केवल वजन घटाने के लिए ग्लूटेन छोड़ना जरूरी नहीं है.

ट्रेंड नहीं, सही संतुलन जरूरी

ग्लूटेन-फ्री डाइट कोई जादुई वजन घटाने का तरीका नहीं है. स्वस्थ वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कैलोरी कंट्रोल ज्यादा जरूरी हैं. अगर आपको ग्लूटेन से समस्या नहीं है, तो इसे पूरी तरह छोड़ने की बजाय संतुलित मात्रा में लेना बेहतर विकल्प है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
MORE
Advertisement