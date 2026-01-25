FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आज की युवा पीढ़ी कमाल कर रही है- PM, हमारी संस्कृति की दुनियाभर में पहचान, हमारे त्योहार दुनियाभर में मनाएं जा रहे, युवाओं में भक्ति भाव होना बेहद सुखद, युवा आज भक्ति को जीवन में ढाल रहे, स्टार्टअप इंडिया की यात्रा अभूतपूर्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

Gluten Free Diet: क्या ग्लूटेन छोड़ने से वजन कम होता है? गट हेल्थ से वेट का असली कनेक्शन यहां समझिए

क्या ग्लूटेन छोड़ने से वजन कम होता है? गट हेल्थ से वेट का असली कनेक्शन यहां समझिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Gluten Free Diet: क्या ग्लूटेन छोड़ने से वजन कम होता है? गट हेल्थ से वेट का असली कनेक्शन यहां समझिए

ग्लूटेन क्या सच में वजन बढ़ा देता है? अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और आपको भी यही लगता है तो आपके लिए ये खबर बहुत मायने रखेगी. ग्लूटेन फ्री डाइट का गट हेल्थ और वेट लॉस के बीच में क्या कनेक्शन है, चलिए विस्तार से सममझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 25, 2026, 09:40 AM IST

Gluten Free Diet: क्या ग्लूटेन छोड़ने से वजन कम होता है? गट हेल्थ से वेट का असली कनेक्शन यहां समझिए

Does giving up gluten lead to weight loss?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पिछले कुछ सालों में ग्लूटेन-फ्री डाइट को वजन घटाने का शॉर्टकट मान लिया गया है. सुपरमार्केट से लेकर सोशल मीडिया तक यह दावा आम है कि “ग्लूटेन छोड़ो और वजन अपने-आप घट जाएगा”. लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ग्लूटेन वजन बढ़ाता है? या फिर इसके पीछे गलत खानपान और लाइफस्टाइल असली वजह है?

ग्लूटेन होता क्या है और किन चीजों में मिलता है?

ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ (बार्ले), राई और उनसे बने उत्पादों में पाया जाता है. जैसे रोटी, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, केक, सूजी, मैदा जैसे कई पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में ग्लूटेन होता है जो भोजन को लचीला और सॉफ्ट बनाता है. लेकिन कुछ लोगों का शरीर इसे ठीक से पचा नहीं पाता.

क्या ग्लूटेन सच में नुकसानदायक है?

हर किसी के लिए नहीं.रिसर्च के मुताबिक ग्लूटेन तीन तरह के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जैसे सीलिएक डिज़ीज़ वाले लोगों में ग्लूटेन आंतों को नुकसान पहुंचाता है. वहीं नॉन-सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी के चलते पेट फूलना, गैस, थकान, माइग्रेन होता है. इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) वाले कुछ मरीजों के लिए भी ग्लूटेन नुकसानदायक होता है.ऐसे लोगों के लिए ही ग्लूटेन-फ्री डाइट इलाज का हिस्सा है.

फिर वजन कम क्यों होता है जब लोग ग्लूटेन छोड़ते हैं?

यहां सबसे बड़ा भ्रम है.असल में वजन कम ग्लूटेन छोड़ने से नहीं, बल्कि कैलोरी कम होने से होता है.जब कोई ग्लूटेन छोड़ता है, तो वह मैदा, बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड स्नैक्स,जंक फूड अपने-आप छोड़ देता है.यानी शरीर में शुगर स्पाइक्स और इंसुलिन लोड कम हो जाता है. इसी कारण वजन घटता है न कि ग्लूटेन हटाने से.

रिसर्च क्या कहती है?

कई न्यूट्रिशन स्टडीज़ बताती हैं कि ग्लूटेन-फ्री डाइट वजन घटाने का कोई जादुई तरीका नहीं है अगर व्यक्ति को ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है. उल्टा, लंबे समय तक बिना जरूरत ग्लूटेन छोड़ने से फाइबर की कमी, विटामिन B की कमी के कारण गट माइक्रोबायोम असंतुलन हो सकता है.

गट हेल्थ और ग्लूटेन का रिश्ता

अगर किसी को बार-बार गैस, सूजन या अपच की शिकायत है, तो 2-4 हफ्ते का ग्लूटेन-फ्री ट्रायल गट को आराम दे सकता है. लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है.

गट हेल्थ सुधारने के लिए ज्यादा ज़रूरी है 

  1. फाइबर
  2. प्रोबायोटिक फूड
  3. प्रोसेस्ड फूड से दूरी
  4. सही नींद और स्ट्रेस कंट्रोल

क्या ग्लूटेन-फ्री खाना हमेशा लेना चाहिए?

नहीं, जब तक मेडिकल कारण न हो.स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित मात्रा में साबुत गेहूं, मिलेट्स और फाइबर युक्त अनाज फायदेमंद हैं.

वजन घटाने में ग्लूटेन की असली भूमिका

ग्लूटेन वजन बढ़ाने का कारण नहीं है, गलत कार्बोहाइड्रेट, ओवरईटिंग और एक्टिविटी की कमी असली कारण हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो  

  • कैलोरी डेफिसिट
  • प्रोटीन और फाइबर
  • नियमित एक्सरसाइज
  • शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करने पर


ग्लूटेन-फ्री डाइट एक मेडिकल जरूरत है, फैशन नहीं. वजन घटाने के लिए ग्लूटेन छोड़ना जरूरी नहीं, जरूरी है समझदारी से खाना.

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है. किसी भी डाइट बदलाव से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ज़रूर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन
Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब
MORE
Advertisement
धर्म
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
MORE
Advertisement