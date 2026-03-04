FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, तेहरान- मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, रियाद- अमेरिकी एंबेसी पर ड्रोन अटैक, रियाद- अमेरिकी एंबेसी पर ड्रोन अटैक, महायुद्ध के बीच IRGC का बड़ा दावा, रक्षा मंत्री की इमारत पर हमला किया

SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या बुंदेलखंड की ‘बिर्रा रोटी’ डायबिटीज. में सचमुच मददगार है? जानिए देसी अनाज की शक्ति जो ब्लड शुगर बढ़ने नही देती

अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता तो आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो. आज आपको एक ऐसी बुंदेलखंडी रोटी के बारे में बताएंगे जिसे खाने से आपका तेजी से शुगर स्पाइक नहीं होगा और डायबिटीज कंट्रोल रहेगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 04, 2026, 08:05 AM IST

क्या बुंदेलखंड की ‘बिर्रा रोटी’ डायबिटीज. में सचमुच मददगार है? जानिए देसी अनाज की शक्ति जो ब्लड शुगर बढ़ने नही देती

Birra Roti help with diabetes (Photo Credit - AI Generated)

डायबिटीज. अब केवल उम्र से जुड़ी बीमारी नहीं रह गई है. बदलती जीवनशैली, कम शारीरिक गतिविधि और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के बढ़ते सेवन ने इसे आम बना दिया है. ऐसे में लोग पारंपरिक और कम प्रोसेस्ड खाद्य विकल्पों की ओर लौट रहे हैं. हाल के वर्षों में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार पर वैज्ञानिक चर्चा बढ़ी है. शोध बताते हैं कि फाइबर और प्रोटीन से भरपूर भोजन रक्त शर्करा को धीरे-धीरे बढ़ने देता है, जिससे अचानक स्पाइक का खतरा कम होता है.इसी संदर्भ में बुंदेलखंड की पारंपरिक ‘बिर्रा रोटी’ चर्चा में है. ज्वार, गेहूं और बेसन के मिश्रण से बनने वाली यह रोटी ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से खाई जाती रही है. अब इसे डायबिटीज. प्रबंधन के नजरिए से देखा जा रहा है.

बिर्रा रोटी क्या है और कैसे बनती है?

बुंदेलखंड की यह पारंपरिक रोटी मोटी बनावट वाली होती है और तवे पर धीमी आंच में पकाई जाती है. इसमें ज्वार का आटा, गेहूं का आटा और चने का बेसन मिलाया जाता है.ग्रामीण परिवार इसे ऊर्जा देने वाला और लंबे समय तक पेट भरा रखने वाला भोजन मानते हैं. यह साधारण गेहूं की रोटी से अलग बनावट और स्वाद देती है.

ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वैज्ञानिक आधार

ज्वार और बेसन दोनों ही अपेक्षाकृत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं. इसका अर्थ है कि ये रक्त शर्करा को तेजी से नहीं बढ़ाते.ज्वार में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को धीमा करता है. इससे ग्लूकोज का अवशोषण धीरे-धीरे होता है और शुगर लेवल अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है.हालांकि, वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की कुल डाइट, मात्रा और शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है.

डायबिटीज रोगियों के लिए क्यों है फायदेमंद

चने का बेसन प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है. यह पेट को लंबे समय तक संतुष्ट रख सकता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है.डायबेटोलॉजिस्ट डॉ.आतिश आनंद बताते हैं, “ज्वार और बेसन जैसे साबुत और कम प्रोसेस्ड अनाज डायबिटीज. रोगियों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मात्रा नियंत्रण और संतुलित आहार अनिवार्य है.” वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी एक खाद्य पदार्थ को ‘रामबाण’ कहना उचित नहीं है. संपूर्ण आहार और जीवनशैली ही असली भूमिका निभाते हैं.

हृदय और वजन प्रबंधन में भूमिका

ज्वार में मौजूद बीटा-ग्लूकन जैसे फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक माने जाते हैं. हृदय स्वास्थ्य डायबिटीज प्रबंधन का अहम हिस्सा है.उच्च फाइबर और प्रोटीन के कारण यह रोटी वजन नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकती है. वजन संतुलन डायबिटीज नियंत्रण के प्रमुख स्तंभों में से एक है.

पाचन तंत्र के लिए क्यों बेहतर माना जाता है?

देसी अनाजों से बनी यह रोटी पाचन प्रक्रिया को संतुलित रखने में सहायक हो सकती है. फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है.कम प्रोसेस्ड और पारंपरिक अनाज अक्सर आंतों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं, बशर्ते इन्हें संतुलित मात्रा में खाया जाए.

क्या इसे रोज खाया जा सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, बिर्रा रोटी को संतुलित मात्रा में नियमित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है. लेकिन डायबिटीज रोगियों को किसी भी बड़े बदलाव से पहले अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए. हर व्यक्ति की शुगर प्रतिक्रिया अलग होती है. इसलिए ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ इसे आहार में शामिल करना बेहतर तरीका माना जाता है.

परंपरा और विज्ञान का संतुलन

बिर्रा रोटी पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पोषण विज्ञान के बीच एक दिलचस्प सेतु है. यह डायबिटीज प्रबंधन में सहायक हो सकती है, लेकिन इसे संपूर्ण डाइट और सक्रिय जीवनशैली के साथ ही देखा जाना चाहिए. आखिरकार, स्वस्थ थाली वही है जो संतुलित हो न कि किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर.

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत
