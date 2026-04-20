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शैंपू में चीनी मिलाकर लगाने से वाकई खत्म हो जाते हैं डैंड्रफ? जानें कैसे काम करता है ये तरीका

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शैंपू में चीनी मिलाकर लगाने से वाकई खत्म हो जाते हैं डैंड्रफ? जानें कैसे काम करता है ये तरीका

Sugar to Shampoo Remove Dandruff: आज हम आपको एक ऐसे ही दिलचस्प घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों चर्चा में है. यह उपाय है शैम्पू में थोड़ी-सी चीनी मिलाकर बाल धोना. लेकिन, क्या वाकई में यह उपाय काम करता है? आइए जानें..

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 20, 2026, 11:54 PM IST

शैंपू में चीनी मिलाकर लगाने से वाकई खत्म हो जाते हैं डैंड्रफ? जानें कैसे काम करता है ये तरीका

Adding Sugar to Shampoo Remove Dandruff (AI Image)

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Adding Sugar to Shampoo Remove Dandruff: धूल-मिट्टी, प्रदूषण समेत अन्य कई कारणों की वजह से बालों में डैंड्रफ होना आम है. इस समस्या को दूर करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. इसके अलावा तरह-तरह के महंगे शैम्पू, कंडीशनर और ट्रीटमेंट आजमाते हैं. फिर भी समस्या खत्म नहीं होती हैं. हालांकि, इस समस्या को दूर करने में दादी-नानी के जमाने के नुस्खे भी काम आ सकते हैं. कई बार यही असली समाधान बन जाते हैं.

आज हम आपको एक ऐसे ही दिलचस्प घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों चर्चा में है. यह उपाय है शैम्पू में थोड़ी-सी चीनी मिलाकर बाल धोना. लेकिन, क्या वाकई में यह उपाय काम करता है? अगर हां तो इसका सही तरीका क्या है, आइए जानें सबकुछ... 

शैंपू में चीनी डालकर बाल धोना 

एक्सपर्ट के मुताबिक, चीनी के दाने को जब शैम्पू के साथ मिलाकर सिर में लगाते हैं तो इससे स्कैल्प पर जमी गंदगी और डैंड्रफ को हल्के से हटाने में मदद मिलती है. ठीक उसी तरह चेहरे पर स्क्रब लगाने से साफ स्किन होती है, वैसे ही चीनी सिर की सफाई करने में भी मदद कर सकती है. नियमित रूप से इसके इस्तेमाल से सिर की त्वचा में ब्लड सर्क्युलेशन बेहतर हो सकता है. इससे स्कैल्प को स्वस्थ रखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Toxic Personality: ये 5 आदतें होती हैं टॉक्सिक लोगों की पहचान, इनसे बना लें दूरी, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे आप

कैसे काम करता है ये तरीका?  

एक्सपर्ट के मुताबिक चीनी एक नैचुरल एक्सफोलिएटर है, जो स्कैल्प की जमी हुई गंदगी और डेड स्किन को हटाने का काम करता है. चीनी की हल्की मालिश से ब्लड सर्क्युलेशन बेहतर हो सकता है और स्कैल्प हेल्थ सुधरता है. यह तरीका सस्ता, सुरक्षित और आसान माना जाता है.

स्टेप-बाय-स्टेप जानें इस्तेमाल का तरीका

इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1 से 2 चम्मच चीनी लें, फिर उतना ही शैम्पू मिलाएं जितने से आप बाल धोते हैं. इसके बाद 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें. इसके बाद अच्छी तरह धो लें. हफ्ते में 1 से 2 बार यह दोहरा सकते हैं. इससे आपको फायदा हो सकता है.  

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