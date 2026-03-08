कच्चे चिकन-मटन को बहते नल के नीचे धोते हैं? तो इंफेक्शन का रिस्क होगा हाई, जान लें नॉनवेज क्लीन करने का सही तरीका

Health risks of washing raw meat; नॉनवेज को नल के नीचे रखकर आप एक-एक पीस को अच्छे से साफ करते होंगे, ताकि इसमें मौजूद ब्लड और गंदगी साफ हो जाए लेकिन शायद आप अनजाने में ही ऐसा करके कई और संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे होते हैं. तो क्या नॉनवेज धोना ही नहीं चाहिए? चलिए समझते हैं.

Why should non-vegetarian food not be washed under running tap? (Photo Credit - AI Generated)

अधिकांश घरों में खाना बनाने से पहले चिकन-मटन और मछली को नल के नीचे धोना एक सामान्य आदत है. लोगों को लगता है कि पानी से धोने पर खून, गंदगी और कीटाणु साफ हो जाते हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है. दरअसल, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कच्चे मांस को बहते पानी में धोना कई बार उल्टा असर कर सकता है. इससे बैक्टीरिया खत्म होने के बजाय रसोई के अन्य हिस्सों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं अब नॉनवेज को धोने की इस आदत से बचने की सलाह देती हैं.

वैज्ञानिकों की चेतावनी क्यों महत्वपूर्ण है

खाद्य सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों में World Health Organization और Centers for Disease Control and Prevention जैसे संस्थान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कच्चे मांस को बहते पानी से धोना सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता. विशेषज्ञों का कहना है कि चिकन और मटन में प्राकृतिक रूप से कुछ बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं. इन्हें केवल सही तापमान पर पकाकर ही नष्ट किया जा सकता है, पानी से धोकर नहीं. इसलिए आधुनिक खाद्य सुरक्षा नियमों में खाना पकाने की सही प्रक्रिया को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है.

क्यों नल के बहते पानी से नहीं धोना चाहिए मटन-चिकन?

जब कच्चे मांस को नल के नीचे रखा जाता है, तो पानी के छींटे बहुत छोटे कणों के रूप में आसपास फैल सकते हैं. ये बूंदें आंखों से दिखाई नहीं देतीं, लेकिन इनमें मौजूद बैक्टीरिया सिंक, किचन काउंटर और बर्तनों तक पहुंच सकते हैं. वैज्ञानिक इसे “क्रॉस-कंटैमिनेशन” कहते हैं. इसका मतलब है कि एक खाद्य पदार्थ से बैक्टीरिया दूसरे भोजन या सतहों तक पहुंच जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

खाद्य विषाक्तता का खतरा क्यों बढ़ता है?

कच्चे चिकन में अक्सर Salmonella और Campylobacter जैसे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं. यदि ये बैक्टीरिया रसोई की अन्य सतहों या खाने की चीजों तक पहुंच जाएं, तो इससे फूड पॉइजनिंग का जोखिम बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में दस्त, उल्टी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में यह समस्या अधिक गंभीर हो सकती है.

शोध और अभियानों के जरिये दी जा रही जानकारी

अमेरिका के Drexel University द्वारा चलाए गए “Don’t Wash Your Chicken” अभियान में भी यही बताया गया है कि चिकन धोने से बैक्टीरिया खत्म नहीं होते. इसी तरह ब्रिटेन की National Health Service के अनुसार कच्चे मांस में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे उचित तापमान पर अच्छी तरह पकाना. विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन सुरक्षा के लिए सही कुकिंग तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है.

नॉनवेज साफ करने का सुरक्षित तरीका क्या है?

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे मांस को धोने के बजाय सीधे पकाना अधिक सुरक्षित माना जाता है. आमतौर पर लगभग 75 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर पकाने से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं. इसके साथ ही रसोई में साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है. कच्चे मांस को संभालने के बाद हाथों को साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए.

बिना धुले नहीं मानता मन तो क्या करें?

मटन-चिकन को अगर बिना धुले अगर मन नहीं मानता तो आप मांस को सीधे पानी से धोने से बचें. आप एक साफ बर्तन में पानी लेकर उसमें चिकन और मटन डालकर धीरे-धीरे साफ कर सकते हैं. मांस साफ करते समय आसपास कोई और खाद्य पदार्थ न रखें.

छोटी सावधानी से बड़ा जोखिम टल सकता है

विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार हम स्वच्छता के इरादे से ऐसी आदतें अपनाते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं होतीं. इसलिए भोजन तैयार करते समय वैज्ञानिक दिशानिर्देशों को समझना जरूरी है. यदि मांस को सही तापमान पर पकाया जाए और रसोई में स्वच्छता बनाए रखी जाए, तो कई प्रकार के खाद्य संक्रमण से बचाव संभव है. छोटी-छोटी सावधानियां ही परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं.

