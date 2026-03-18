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Posture Belt: क्या आप पोस्चर करेक्शन बेल्ट का यूज करते हैं? जानिए कैसे ये ब्रेन और मसल्स के बीच मालफंक्शिंग कर सकता है

Posture Corrector Belts Side Effects : आजकल लोग अपने पोस्चर को सही रखने के लिए करेक्शन बेल्ट का यूज खूब कर रहें, उनको लगता है इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और L-1 लेकर L-4 तक की नसों में दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि ये बेल्ट ब्रेन में मालफंक्शिंग कर सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 18, 2026, 12:14 PM IST

Posture Belt: क्या आप पोस्चर करेक्शन बेल्ट का यूज करते हैं? जानिए कैसे ये ब्रेन और मसल्स के बीच मालफंक्शिंग कर सकता है

Posture corrector belt side effects (Photo Credit: AI)

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लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत ने पीठ और कंधे के दर्द को ही नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डियों का भी लोगों को रोगी बना दिया है. साइटिका और टेलबोन के दर्द के साथ स्पोंडिलाइटिस जैसी बीमारियां युवाओं तक में तेजी से बढ़ रही हैं. खासकर आईटी और मीडिया सेक्टर और घर पर लंबे समय तक काम करने वाले लोगों में यह परेशानी तेजी से बढ़ रही है. इसी के चलते बाजार में पोस्टर करेक्टर बेल्ट जैसे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है, जिन्हें लोग तुरंत राहत देने वाला समाधान मान लेते हैं. लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षित और प्रभावी है, इस पर विशेषज्ञों की राय थोड़ी अलग है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे उपकरण अस्थायी सहारा जरूर दे सकते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी इलाज समझ लेना गलत हो सकता है. क्योंकि ये कई बार ब्रेन के कामकाज को तक को प्रभावित करने लगते हैं.

क्या करती है पोस्टर करेक्टर बेल्ट?

पोस्टर करेक्टर बेल्ट कंधों को पीछे की ओर खींचकर शरीर को सीधा रखने में मदद करती है. इससे कुछ समय के लिए रीढ़ की स्थिति बेहतर दिख सकती है और मांसपेशियों पर दबाव कम महसूस होता है. डॉक्टरों के अनुसार, इसे सीमित समय तक यूज कर सकते हैं. आमतौर पर 1 से 2 घंटे तक इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है. लेकिन इसका असर केवल बाहरी सपोर्ट तक सीमित रहता है, यह मूल समस्या का समाधान नहीं करता.

लंबे समय तक इस्तेमाल क्यों हो सकता है नुकसानदायक

विशेषज्ञों के अनुसार, हमारे शरीर की मांसपेशियां खुद ही रीढ़ को सपोर्ट करने के लिए बनी होती हैं. जब हम लगातार बेल्ट पहनते हैं, तो ये मांसपेशियां कम सक्रिय हो जाती हैं. एक फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार, “लंबे समय तक बाहरी सपोर्ट लेने से मसल्स की ताकत घट सकती है, जिससे शरीर खुद को संभालने की क्षमता खोने लगता है.” इसके अलावा, बहुत टाइट बेल्ट पहनने से रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और सांस लेने में भी असहजता महसूस हो सकती है.

क्या यह रीढ़ की समस्या को ठीक करता है?

यह एक आम गलतफहमी है कि पोस्टर बेल्ट पहनने से रीढ़ की हड्डी स्थायी रूप से सीधी हो जाती है. असल में यह केवल शरीर को एक निश्चित पोजिशन में रखने में मदद करता है, लेकिन रीढ़ से जुड़ी मूल समस्या जैसे मांसपेशियों की कमजोरी या गलत बैठने की आदत जैसी की वैसी ही रहती है. डॉक्टरों का कहना है कि बिना सलाह के इसका उपयोग करने से समस्या बढ़ भी सकती है.

मस्तिष्क और मांसपेशियों के तालमेल पर असर

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक बेल्ट का इस्तेमाल शरीर और मस्तिष्क के बीच प्राकृतिक तालमेल को प्रभावित कर सकता है. जब शरीर को बार-बार बाहरी सहारा मिलता है, तो दिमाग मांसपेशियों को सक्रिय रखने के संकेत कम भेजता है. इससे धीरे-धीरे शरीर की प्राकृतिक मुद्रा नियंत्रण क्षमता कमजोर हो सकती है.

बेहतर विकल्प क्या हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, सही पोस्टर बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका नियमित व्यायाम और जीवनशैली में सुधार है. हर 30–40 मिनट में उठकर चलना, सही तरीके से बैठना, और योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना रीढ़ की सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

सहारा नहीं, आदतों में बदलाव है असली समाधान

पोस्टर करेक्टर बेल्ट एक अस्थायी उपाय हो सकता है, लेकिन इसे स्थायी समाधान समझना सही नहीं है.स्वस्थ रीढ़ और सही पोस्टर के लिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करें और मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. अगर समस्या गंभीर है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी रास्ता माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है.

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