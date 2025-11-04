FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- सहरसा रैली में बोले राजनाथ सिंह - हम पाक में कहीं भी हमला कर सकते थे

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

हर सुबह 3 से 5 के बीच उड़ जाती है आपकी नींद? समझ लें शरीर दे रहा ये चेतावनी संकेत?

सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लोग गहरी नींद में होते हैं. लेकिन अगर आप अक्सर इसी समय सो जाते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है. आइए आपको बताते हैं...

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 04, 2025, 02:59 PM IST

हर सुबह 3 से 5 के बीच उड़ जाती है आपकी नींद? समझ लें शरीर दे रहा ये चेतावनी संकेत?

हर सुबह 3 से 5 के बीच उड़ जाती है आपकी नींद

क्या सुबह 3 बजे उठना सामान्य है? कभी-कभी आप अलार्म बजने से पहले ही जाग जाते हैं. कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मन बेचैन रहता है. अगर आप हर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको कोई ज़रूरी संदेश भेज रहा हो. आइए, बताते हैं कि आपका शरीर आपको क्या संदेश देना चाह रहा है.

आपकी बॉडी क्लॉक क्या है?
सुबह 3:47 बजे अचानक जागना एक संयोग लग सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता. हमारा शरीर एक विशिष्ट 24-घंटे के चक्र पर काम करता है जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है. यह हार्मोन स्राव से लेकर शरीर के तापमान तक, सब कुछ नियंत्रित करता है. यह चक्र सुबह 2 से 5 बजे के बीच सबसे संवेदनशील होता है. यही वह समय होता है जब कोर्टिसोल धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है, जिससे आपको सूर्योदय के आसपास स्वाभाविक रूप से जागने में मदद मिलती है. लेकिन जब तनाव ज़्यादा होता है, तो यह आपको धीरे से जगाने के बजाय, अचानक नींद से जगा देता है. ऐसा कई कारणों से होता है.

नींद का सबसे बड़ा दुश्मन
लगातार तनाव है, जो न सिर्फ़ मूड खराब करता है, बल्कि नींद के चक्र को भी बदल देता है. रात में चैन की नींद सोने की बजाय, शरीर हाई अलर्ट पर रहता है. जिसकी वजह से गहरी नींद से अचानक जाग जाते हैं. ख़ासकर REM नींद में, दिमाग़ सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है. इस समय यादें, भावनाएँ और अधूरे विचार प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से तनावग्रस्त लोग हमेशा सुबह REM नींद से जाग जाते हैं और उन्हें यह पल याद भी रहता है.

आपके सोने का समय आपके बारे में क्या कहता है?
अगर आप रोज़ाना सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो यह आपके क्रोनोटाइप को दर्शाता है. यानी आपके प्राकृतिक सोने-जागने का समय. कुछ लोग सूरज के साथ जागने के लिए बने होते हैं, जबकि कुछ देर रात तक सक्रिय रहते हैं. आज की 9 से 5 बजे की जीवनशैली हमेशा इस जैविक घड़ी से टकराती रही है, जिसे सोशल जेट लैग कहा जाता है. खासकर रात के उल्लू (रात में सक्रिय रहने वाले लोग) के लिए, सुबह उठना तनाव और असंतुलन का कारण बन सकता है.

अच्छी बात यह है कि आप इससे बचने में पूरी तरह लाचार नहीं हैं. अगर आप हर सुबह जल्दी सो जाते हैं, तो यह तरीका अपनाएं-

  1. अपनी नींद के पैटर्न को एक डायरी या नोटबुक में लिख लें.
  2. अपनी बॉडी क्लॉक को बिगाड़ने से बचने के लिए रात में स्क्रीन टाइम कम करें.
  3. सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये REM नींद में खलल डालते हैं.
  4. दिन भर तनाव को नियंत्रित रखें. गहरी साँस लेना, टहलना और लिखना मददगार हो सकता है.
  5. जितना हो सके, अपनी क्रोनोटाइप के अनुसार एक दिनचर्या बनाएँ. छोटे-छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
  6. अगर आप लगातार सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो यह सिर्फ़ नींद की समस्या नहीं है. आपका शरीर आपको आपके तनाव, जीवनशैली और दिनचर्या के बारे में चेतावनी दे रहा है.

अच्छी नींद और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन संकेतों को सुनना ज़रूरी है.

