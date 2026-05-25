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भारत में एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं?

Busiest Airport in India: भारत में एक ऐसा एयरपोर्ट जानते हैं कहां हैं जहां से दुनिया के लगभग हर बड़े देश और शहर के लिए सीधी या आसान कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाती है. इस सबसे बिजी एयरपोर्ट अब सिर्फ यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की पहचान बन चुका है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 25, 2026, 05:31 AM IST

भारत में एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं?

Which is India's busiest airport? (Photo AI)

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अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे खास एयरपोर्ट कौन सा है, तो शायद ज्यादातर लोग मुंबई या बेंगलुरु का नाम लें. लेकिन असली जवाब कुछ और है.बीते कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बदला है. छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंचीं, नए एयरपोर्ट बने और अब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल हो चुका है. लेकिन इस पूरी कहानी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अलग नजर आता है.

दिल्ली का IGI एयरपोर्ट क्यों बना भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल हब

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI आज भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है. खास बात यह है कि यहां से दुनिया के करीब 150 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ानें उपलब्ध हैं. हाल ही में बैंकॉक-डॉन मुआंग रूट जुड़ने के बाद यह उपलब्धि और मजबूत हुई. इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया, जो इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क से सीधे जुड़ा है.

यानी अगर कोई यात्री अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट या एशिया के बड़े शहरों में जाना चाहता है, तो उसे सबसे आसान और ज्यादा विकल्प दिल्ली एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं.

सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, लाखों यात्रियों की लाइफलाइन बन चुका है IGI

दिल्ली एयरपोर्ट पर हर दिन हजारों फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं और लाखों यात्री यहां से सफर करते हैं. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में भी गिना जाता है. लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ फ्लाइट्स की संख्या नहीं, बल्कि यात्रियों का अनुभव भी है. बड़े टर्मिनल, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, प्रीमियम लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया और तेज कनेक्टिविटी इसे बाकी एयरपोर्ट्स से अलग बनाते हैं. कई विदेशी यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला अनुभव होता है. ऐसे में यह एयरपोर्ट सिर्फ ट्रैवल हब नहीं, बल्कि देश की आधुनिक छवि भी पेश करता है.

भारत के एविएशन सेक्टर में क्यों अहम है यह उपलब्धि

कुछ साल पहले तक भारत में एयर ट्रैवल सीमित माना जाता था. लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. सरकार की उड़ान योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की वजह से छोटे शहर भी एयर नेटवर्क से जुड़ रहे हैं.

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत एयर ट्रैवल के मामले में अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है. दिल्ली एयरपोर्ट की यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि भारत अब ग्लोबल ट्रैवल मैप पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है.

विदेश यात्रा करने वालों के लिए कैसे फायदेमंद है यह एयरपोर्ट

दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को कनेक्टिविटी में मिलता है. पहले कई देशों के लिए यात्रियों को लंबा ट्रांजिट लेना पड़ता था, लेकिन अब सीधी या कम स्टॉप वाली फ्लाइट्स आसानी से उपलब्ध हो रही हैं.

इससे समय की बचत होती है और कई बार टिकट की लागत भी कम पड़ती है. बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और विदेश घूमने वाले यात्रियों के लिए यह एयरपोर्ट अब सबसे सुविधाजनक विकल्प बन चुका है. यही वजह है कि हर साल करोड़ों भारतीय और विदेशी यात्री IGI एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं.

बार-बार क्यों मिलता है दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में स्थान

दिल्ली एयरपोर्ट को कई बार भारत और दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना जा चुका है. स्काईट्रैक्स जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इसकी सेवाओं और सुविधाओं को सम्मानित कर चुकी हैं. साफ-सफाई, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और यात्री सुविधाओं के मामले में यह एयरपोर्ट लगातार खुद को अपग्रेड कर रहा है. यही वजह है कि अब यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स की सूची में भी शामिल हो चुका है.

 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल एविएशन हब बन चुका है. दुनिया के करीब 150 गंतव्यों से इसकी सीधी कनेक्टिविटी इसे देश का सबसे खास एयरपोर्ट बनाती है. आधुनिक सुविधाएं, बेहतरीन नेटवर्क और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहुंच भारत के एविएशन सेक्टर की तेजी से बदलती तस्वीर को भी दिखाती हैं.

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