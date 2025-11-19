FacebookTwitterYoutubeInstagram
असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

क्या आपको पता है अगर आप रोज देर रात खाना खाते हैं तो इसके कितने नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं? लेकिन अगर आप 7 बजे रोज रात में खाना खानें की आदत डाल लें तो इसके फायदे इतने मिलेंगे की आप उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगें. चलिए आपको जल्दी रात में खाने के कुछ फायदे बताते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 19, 2025, 03:06 PM IST

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

 देर रात खाना छोड़ने के फायदे जानें

आजकल लोग अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव लाकर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं. इसी में एक ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. देर रात खाना छोड़ना और रात में हल्का भोजन करना. डॉक्टरों और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती है. तो चलिए जानें अगर रात में आप जल्दी खाना खाएंगे तो उसके क्य़ा-क्या फायदे आपके शरीर को मिलेंगे. 

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

बॉडी क्लॉक सुधरती है, नींद बेहतर आती है

रात देर से खाना खाने पर शरीर को उसे पचाने में ज्यादा समय लगता है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है. हल्का भोजन करने से पाचन तंत्र पर प्रेशर कम पड़ता है और शरीर को जल्द रिलैक्स मोड मिलता है. नींद गहरी और सुकूनभरी होती है, जिससे अगले दिन एनर्जी लेवल बेहतर रहता है.

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वजन घटाने में मदद

रात में भारी खाना खाने से शरीर कैलोरी स्टोर करने लगता है, जबकि हल्का भोजन मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है. कई स्टडीज़ बताती हैं कि अगर रात का खाना 8 बजे से पहले ले लिया जाए और हल्का रखा जाए, तो वजन कंट्रोल में रखने में आसानी होती है. यह तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह काम करता है, जिससे फैट बर्निंग बढ़ती है.

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

गैस, एसिडिटी और पेट की समस्याओं से राहत

देर रात भारी खाना खाने से गैस, खट्टी डकार और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है. रात में हल्का भोजन करने से पेट पर लोड कम रहता है. इससे सुबह पेट हल्का महसूस होता है और ब्लोटिंग की समस्या भी कम होती है.

दिल की सेहत पर भी पड़ता है अच्छा असर

जब पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, तो शरीर में सूजन (inflammation) कम होती है. यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. देर रात खाने से शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, जबकि हल्का खाना ब्लड शुगर स्टेबल रखने में मदद करता है.

क्या आपको पता है अगर आप रोज 7 बजे तक खाना खा लें तो इसके क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

सुबह शरीर ज्यादा एक्टिव, मूड भी बेहतर

हल्का डिनर और रात को जल्दी भोजन करने से सुबह उठते ही भूख लगती है और नाश्ता अच्छा होता है. इससे बॉडी को दिन की शुरुआत के लिए जरूरी एनर्जी मिलती है. मूड बेहतर रहता है और सुस्ती कम होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

