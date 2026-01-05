FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

केले के पत्ते में खाने के ये फायदे जानते हैं आप? जानिए क्यों हमारे पूर्वज भी इसमें खाते थे खाना

केले के पत्तों पर भोजन: क्या आप जानते हैं कि केले के पत्ते, जिन्हें हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनमें कैंसर से लड़ने के गुण और एक अनूठा प्राकृतिक स्वाद छिपा होता है? आइए जानते हैं कि लोग पहले इन पर भोजन क्यों खाते थे.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 05, 2026, 02:21 PM IST

केले के पत्ते में खाने के ये फायदे जानते हैं आप? जानिए क्यों हमारे पूर्वज भी इसमें खाते थे खाना

Why did our ancestors eat only on banana leaves?

आज की जीवनशैली में जब हम महंगे बोन चाइना और डिज़ाइनर क्रॉकरी के पीछे भागते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधारण, हरे पत्तों की थालियों की याद आती है. केले के पत्तों पर भोजन करना केवल एक पुरानी परंपरा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और स्वास्थ्य का एक ऐसा सामंजस्य था जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने लगा है. सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले राजा और सम्राट भी केले के पत्तों पर भोजन करना इतना बड़ा सौभाग्य क्यों मानते थे? आइए जानते हैं केले के पत्तों में ऐसी क्या खास बात थी?

केले के पत्तों पर भोजन

आज की जीवनशैली में, जब हम महंगे बोन चाइना और डिज़ाइनर क्रॉकरी के पीछे भागते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधारण, हरे पत्तों की थालियों की याद आती है. केले के पत्तों पर भोजन करना केवल एक पुरानी परंपरा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और स्वास्थ्य का एक ऐसा सामंजस्य था जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने लगा है. सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले राजा और सम्राट भी केले के पत्तों पर भोजन करना इतना बड़ा सौभाग्य क्यों मानते थे? आइए जानते हैं केले के पत्तों में ऐसी क्या खास बात थी?

केले के पत्ते में खाने के फायदे क्या हैं? 
 
प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण

केले के पत्तों में मौजूद प्राकृतिक पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भोजन को बैक्टीरिया से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जिससे फूड पॉइज़निंग का खतरा कम होता है.

पाचन तंत्र को मजबूत करता है

गरम भोजन परोसने पर केले के पत्ते से एंजाइम्स निकलते हैं, जो पाचन सुधारने, गैस और एसिडिटी कम करने में सहायक माने जाते हैं.

भोजन का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है

केले के पत्ते में गरम खाना परोसने से भोजन में हल्की प्राकृतिक खुशबू और स्वाद आता है, खासकर दक्षिण भारतीय व्यंजनों में.

केमिकल-फ्री और सुरक्षित

प्लास्टिक या थर्माकोल प्लेट्स के विपरीत, केले के पत्ते 100% प्राकृतिक होते हैं और इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते.

पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प

केले के पत्ते बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिससे प्लास्टिक कचरा कम होता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है  

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं.

पारंपरिक और मानसिक संतुलन

केले के पत्ते में भोजन करना भारतीय संस्कृति में सात्विक माना जाता है, जो मानसिक शांति और संतुलन से जुड़ा है.

गर्म खाना लंबे समय तक गरम रहता है

केले का पत्ता इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे खाना देर तक गरम रहता है.

केले के पत्ते में खाने के और क्या फायदे हैं

1-प्राचीन काल में, जब रसोई से आंगन तक खाने की खुशबू फैलती थी, तो सबकी निगाहें उन बड़े, चमकदार, मखमली हरे पत्तों पर टिक जाती थीं. हमारे पूर्वज मजबूरी में नहीं, बल्कि केले के पत्तों का इस्तेमाल उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण करते थे.
 
2-इसका पहला और मुख्य कारण इसकी स्व-सफाई की क्षमता थी. प्रकृति ने केले के पत्ते को मोम की एक पतली परत से ढक दिया है जिसे पानी की कुछ बूंदों से पूरी तरह साफ किया जा सकता है.  

3-उस समय आज की तरह रसायनों से भरे तरल पदार्थ बेचने वाली दुकानें नहीं थीं, इसलिए केले के ये पत्ते स्वच्छता की सबसे बड़ी गारंटी थे. जब इन पत्तों पर गरमागरम चावल या दाल परोसी जाती है, तो मानो जादू हो जाता है.
 
4-केले के पत्तों में मौजूद पॉलीफेनॉल गर्म वस्तु रखने पर सक्रिय हो जाते हैं. यही यौगिक हरी चाय में भी पाए जाते हैं और शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. जब हम केले के पत्ते खाते हैं, तो ये पोषक तत्व सीधे हमारे आहार का हिस्सा बन जाते हैं.
 
5-अधिक जानने के लिए, गर्म भोजन के संपर्क में आने पर पत्ते की बाहरी परत पिघल जाती है, जिससे भोजन में एक ऐसी सुगंध फैल जाती है जिसे दुनिया का कोई भी पांच सितारा शेफ कृत्रिम रूप से नहीं बना सकता. यह सुगंध भूख बढ़ाती है और पाचन क्रिया को सक्रिय करती है.
 
6-केले का पत्ता अपने आप में एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है. इसके जीवाणुरोधी गुण भोजन में मौजूद सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर सकते हैं. हमारे बड़े-बुजुर्ग जानते थे कि स्टील या पीतल के बर्तन ठीक से साफ न करने पर दूषित हो सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते हमेशा ताजे और जीवाणु रहित होते हैं.
 
7-सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भोजन के बाद इसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी. मिट्टी में डालने के बाद यह खाद बन जाता था, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका पोषण होता था.

आज के प्लास्टिक और डिस्पोजेबल कचरे के युग में, यह प्राचीन विचार किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं लगता.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

