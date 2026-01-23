गणतंत्र दिवस की झांकियों का सलेक्शन किस आधार पर होता है? जान लें क्या हैं नियम-कायदे  

What is theme for 2026 Republic Day tableaux: गणतंत्र दिवस पर हर साल सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन झांकियों का चयन कैसे और किन नियमों के आधार पर होता है और इस बार 2026 का क्या थीम है?

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल झांकियों के देखने का इंतजार सबको होता है लेकिन क्या आपको पता है कि ये झांकियां केवल एक परेड नहीं हैं बल्कि ये भारतीय संस्कृति, विकास, अध्यात्म और विज्ञान के झलक का जीवंत प्रदर्शन होती है. गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी विभागों की संस्कृति, शक्ति और भविष्य की झलक यहां लोगों को देखने को मिलती है. लेकिन इन झांकियों का चयन कैसे होता है, कौन तय करता है और किन कसौटियों पर इन झांकियों को खरा उतरना पड़ता है, चलिए समझते हैं.

किसके हाथ में होती है जिम्मेदारी?

गणतंत्र दिवस पर नजर आने वाली सेना की टुकड़ियों से लेकर झांकियों तक सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं लेकिन झांकियों के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय का भी योगदान होता है. क्योंकि झांकियां कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए संस्कृति मंत्रालय चयन प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इनका चयन करता है. अंतिम निर्णय एक संयुक्त, बहु-स्तरीय मूल्यांकन से निकलता है. बता दें कि झांकियों की पसंक किसी की व्यक्तिगत पसंद से कभी तय नहीं होती है.

2026 की थीम: संदेश क्या है?

म 2026 की झांकियां दो बड़े विचारों के इर्द-गिर्द गढ़ी जा रही हैं. पहला है स्वतंत्रता का मंत्र- 'वंदे मातरम' और दूसरा है समृद्धि का मंत्र- 'आत्मनिर्भर भारत'. यानी जो भी झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस नजर आएंगी वो इसी थीम को फोकस करेंगी. सभी राज्य, विभाग या सेना तक आधुनिक भारत की उपलब्धियां और भविष्य की दिशा को अपनी झांकियों के आधार पर दिखाएंगे. जिससे देशभक्ति, नवाचार और आत्मनिर्भरता के स्पष्ट संदेश लोगों को मिल सके.

झांकियों के चयन की शुरुआत कहां से होती है?

झांकियों के चयन की प्रक्रिया महीनों पहले शुरू हो जाती है. इसके तहत सबसे पहले रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विभागों से तय थीम पर आधारित कॉन्सेप्ट नोट, स्केच और डिजाइन मंगाता है. यहीं से असली प्रतिस्पर्धा शुरू होती है.

सख्त नियम होते हैं और नहीं होता कोई समझौता

डिज़ाइन के साथ नियमों का पालन अनिवार्य होता है. अब ये जान लें कि झांकियों के लिए क्या नियम होते हैं जिनसे किसी भी शर्त पर समझौता नहीं किया जाता है.

प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित; केवल पर्यावरण-अनुकूल सामग्री कोई व्यावसायिक लोगो नहीं सिर्फ राज्य/विभाग का नाम दिखे झांकी के आगे हिंदी, पीछे अंग्रेजी में नाम

इन नियमों का उल्लंघन सीधे अयोग्यता का कारण बन सकता है.

विशेषज्ञ समिति क्या देखती है?

रक्षा मंत्रालय कला, संस्कृति, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत और नृत्य के विशेषज्ञों की समिति बनाता है. यह समिति केवल सुंदरता नहीं, बल्कि विषय से जुड़ाव, संदेश की स्पष्टता, नयापन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और प्रस्तुति की गुणवत्ता को परखती है.

दो चरणों में होता है अंतिम फैसला

पहला चरण: प्रारंभिक डिज़ाइनों की समीक्षा-जहां सुधार सुझाए जा सकते हैं और झांकियों में कुछ बदलाव बता दिये जाते हैं.

दूसरा चरण: डिज़ाइन स्वीकृत होने के बाद 3D मॉडल प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है और यहीं से तय होता है कि कौन-सी झांकी कर्तव्य पथ तक पहुंचेगी.

एक चूक, बाहर का रास्ता

किसी भी चरण में नियमों से चूक या गुणवत्ता में कमी से झांकी सीधे बाहर हो जाती है. चयन का मतलब सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व है.

गणतंत्र दिवस की झांकी मंच पर दिखने से पहले कठोर चयन, रचनात्मकता और जिम्मेदारी की कसौटी से गुजरती है. यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि भारत की सोच, संस्कृति और कल के सपने का सार्वजनिक बयान है.

